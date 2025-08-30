Nogometaš kojeg je Vukovar potjerao zbog lajkanja četničkih stranica ima novi klub

Vukovar je početkom kolovoza potjerao iz kluba 18-godišnjeg golmana Srđana Nedića. Raskinut mu je ugovor nakon što je otkriveno da je na Instagramu pratio profile poput "Četnici 1941". On tvrdi da je stranicu zapratio kad mu je bilo 12 godina i ispričao se zbog toga. Ipak, vrata hrvatskog prvoligaša su mu bila zatvorena, a on je novi angažman pronašao u FK Radniku iz Bijeljine, bh. prvoligašu, prenosi Index.

"Konkurenciju među stativama u FK Radnik pojačao je Srđan Nedić, mladi i talentirani golman rođen 27. prosinca 2006. godine u Vukovaru. U naš klub dolazi iz NK Vukovar 1991, člana hrvatskog HNL-a, a svoju nogometnu karijeru započeo je u redovima NK Cibalija Vinkovci", poručili su iz FK Radnik Bijeljina prilikom predstavljanja.

Lajkao je četničke profile

Spomenuti profil kojeg je Nedić pratio na Instagramu ima 12 objava i 45 pratitelja. U opisu profila ispisano ćiriličnim pismom stoji "Službena stranica rodoljublja" te "Rodoljublje i ljubav prema kralju i otadžbini. Kosovo Srbija". Posljednja objava na profilu je fotografija Dragoljuba Draže Mihajlovića, srpskog vojnog generala i vođe četničkog pokreta. Objavljena je prije 314 tjedana.

Nedić je rođen 27. prosinca 2006. u Vukovaru i prije raskida ugovora trebao je upisati prve seniorske minute u karijeri i to protiv Dinama na Maksimiru. U Vukovar je došao iz vinkovačke Cibalije prije dvije godine, a prethodno je bio član vukovarske Vuteks Sloge.

Na Instagramu se ispričao dan nakon raskida ugovora

Nedić se dan nakon raskida ugovora oglasio na Instagramu te je iznio svoju stranu priče. "Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih online aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba.

Danas, s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno naslijeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude.

Žao mi je što se cijela situacija odvila u medijima, bez da sam ranije imao priliku objasniti svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. Iskreno se ispričavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je na Instagramu.