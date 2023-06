NOĆNO KUPANJE NA RIVI Grupa turista svoju sezonu otvorila je noćnim skokom u more sa splitske Rive, građani zgroženi: Gdje su redari?

Ponašanje turista i danas je dovelo do novih iznenađenja.

Naime, sinoć su građani Splita grupu turista uhvatili kako polugoli splitsku Rivu koriste kao gradsku plažu. Nakon što su se skinuli u kupaće - a neki očito i u donje rublje - skakali su s Rive u more, a sve to obilježili su zgroženi građani gradske jezgre te trenutak podijelili u Facebook grupi Get Getanima.

Mnogi su osudili postupke turista, ne samo zbog toga što je ovakvo ponašanje zabranjeno u samom centru grada, već i to što more na tom dijelu i nije baš najčišće.

"Našli plažu sukladno sebi", piše u jednom od komentara.

I dalje stoji pitanje: gdje su komunalni redari?

Podsjetimo, Grad Split je na prošloj sjednici Gradskog vijeća donio odluku o drastičnom kažnjavanju kršenja javnog reda i mira. Odlučeno je da će komunalni redari moći ispisati kazne za uriniranje, povraćanje, spavanje na javnim površinama i konzumiranje alkohola u A zoni, među ostalima. Moguće kazne jesu 300 eura za konzumiranje alkohola na površini javne namjene te penjanje i sjedenje po spomenicima i spomen pločama, dok je iznos kazne za povraćanje 150 eura. Ovo su samo od nekih odluka vezanih za kazne koje se treba provoditi u centru grada.

No, bez prisustva redara te odluke nema tko provoditi, a građani već dulje vrijeme naglašavaju njihovu nedostatnost.