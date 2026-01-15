Noćnjak 2026. krajem ožujka u Dubrovniku: Otvorene prijave za ocjenjivanje maslinovih ulja i proizvoda od masline

Dvadeset i osmi Međunarodni susret maslinara i uljara Noćnjak 2026. održat će se od 26. do 29. ožujka 2026. godine u Dubrovniku, u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije. Manifestacija će okupiti maslinare, uljare, znanstvenike i stručnjake iz zemlje i inozemstva te još jednom potvrditi status Noćnjaka kao središnjeg maslinarskog događaja u regiji.

Sva programska događanja, uključujući stručna i znanstvena predavanja, radionice, dodjelu priznanja te sajam maslinarstva i uljarstva, održavat će se u President Hotelu Valamar Collection, dok će smještaj i obroci sudionika biti organizirani u obližnjem hotelu Sunny Dubrovnik by Valamar.

Rok za dostavu uzoraka do 20. siječnja 2026.

Maslinari i proizvođači proizvoda od masline svoje uzorke za ocjenjivanje mogu dostaviti do 20. siječnja 2026. godine. Prijava uzoraka provodi se putem posebne elektroničke aplikacije, izrađene radi bržeg i sigurnijeg zaprimanja i protokoliranja uzoraka, dok je za proizvođače koji nemaju mogućnost pristupa aplikaciji predviđena prilagođena prijava na njihov zahtjev.

Maslinova ulja zaprimaju se i ocjenjuju u dvije kategorije – pakovine maslinovog ulja, odnosno ulja u ambalaži s etiketom koja se stavljaju u promet, te otvorena maslinova ulja, odnosno ulja u rinfuzi. Za dostavljeni uzorak maslinovog ulja proizvođač dobiva certifikat s rezultatima ocjenjivanja, a u kategoriji pakovina, uz kvalitetu ulja, ocjenjuje se i izgled proizvoda, odnosno ambalaže i etikete.

Proizvodi od masline ocjenjuju se u tri kategorije: prehrambeni proizvodi, kozmetički proizvodi te proizvodi od maslinova drva, uz uvjet da su sačinjeni od ploda, ulja, lišća ili drva masline ili da ih sadrže.

Rezultati, priznanja i burza maslinovih proizvoda

Ocjenjivanje uzoraka provodi se u skladu s važećim pravilnicima, a rezultati će biti objavljeni tijekom održavanja Noćnjaka. Proizvođači koji žele osobno preuzeti priznanja trebaju potvrditi svoj dolazak na svečanu dodjelu najkasnije do 15. ožujka 2026. godine. U slučaju nemogućnosti dolaska, certifikati, diplome i medalje moći će se preuzeti nakon završetka manifestacije, o čemu će sudionici biti naknadno obaviješteni.

U sklopu Noćnjaka održat će se i Burza maslinovih ulja i proizvoda od masline, na kojoj proizvođači mogu samostalno predstaviti svoje pakovine maslinovog ulja i proizvode od masline putem izložbenog prostora, uz prethodnu prijavu najkasnije do 10. ožujka 2026. godine.

Sajam i bogat stručni program

Tijekom trodnevnog programa manifestacije otvoren je i Sajam maslinarstva i uljarstva, na kojem se predstavljaju tvrtke, proizvodi i usluge vezani uz maslinarstvo i uljarstvo, uključujući mehanizaciju, strojeve, alate, opremu, tehnologije, zaštitna sredstva, ambalažu, projekte te druge povezane sadržaje. Prijave za izlagače otvorene su do 27. veljače 2026. godine, odnosno do popune raspoloživih mjesta.

Program Noćnjaka nastaje u suradnji sa znanstvenim i drugim institucijama te samim maslinarima i uljarima, a obuhvaća znanstvena predavanja, praktične radionice, kušanja i mirisanja maslinovih ulja, prezentacije inovacija, pokazne radove u maslinicima te stručne studijske obilaske. Ove godine po prvi put bit će predstavljen i audio-video zbornik radova, u kojem će pojedina predavanja biti dostupna kao samostalne cjeline.

Organizatori pozivaju maslinare i uljare da Noćnjak iskoriste kao priliku za informiranje, razmjenu iskustava i razvoj novih poslovnih suradnji.