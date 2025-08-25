Noćni obračun navijača u Hercegovini: Sukobili se Bad Blue Boysi i Škripari?

Na videu koji je objavila stranica Hrvatske navijačke skupine na Facebooku vidi se noćni obračun između hercegovačkih pripadnika Bad Blue Boysa i navijača Širokog Brijega – Škripara.

Snimka traje nešto manje od tri minute. U njoj se vidi kako se dvije skupine zalijeću jedna na drugu, potom dolazi do naguravanja, a ubrzo se pale i baklje, nakon čega su se svi razišli, piše Gol.hr.

Zasad nema službenih informacija o detaljima sukoba ni o mogućim uhićenjima.

VIDEO možete pogledati ovdje.