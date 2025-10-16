Noćni napad u Solinu: Ozlijeđen muškarac, ukradeno vozilo i ručni sat

Jutros, 16. listopada 2025. godine oko 00.30 sati zaprimljena je dojava da je ispred kuće koju koristi na području Solina napadnut 45-godišnji muškarac nakon čega mu je otuđeno vozilo.

Naknadno je utvrđeno da su nepoznate osobe iz kuće otuđile ručni sat.

Muškarac je ozlijeđen, prevezen je u bolnicu u kojoj je zadržan na daljnjem liječenju.

Na mjestu događaja je obavljen očevid i u tijeku je kriminalističko istraživanje. O događaju je izviješteno nadležno državno odvjetništvo.