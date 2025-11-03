Noćni kaos na istoku Splita: Netko ostavio razne predmete na ulici, javila se policija - evo što kažu

Sinoć se u splitskom prigradskom naselju Žrnovnica odvijala nesvakidašnja scena koja je uznemirila mještane. Na dijelu ceste u blizini Osnovne škole Žrnovnica, na području Pricvića, nepoznata osoba postavila je više improviziranih barikada.

Prema informacijama s terena, na cesti su se našli razni predmeti – automobilske gume, metalni poklopci i kavezi – koji su potpuno blokirali prolaz vozilima. Mještani su ostali zatečeni prizorom i nagađali tko bi mogao stajati iza neobičnog čina.

"Neman pojma šta je ovo, ali je 99 posto kazneno djelo", rekao je jedan od stanovnika koji je naišao na prizor, istaknuvši kako se sve dogodilo na dijelu ceste tik ispod škole.

Stanovnici su ubrzo sami uklonili dio prepreka kako bi omogućili prolazak, a fotografije i snimke prizora ubrzano su se počele dijeliti društvenim mrežama, izazivajući brojne komentare i špekulacije.

"Nekome je očito bilo dosadno ove nedjelje", rekao je jedan svjedok događaja, dodajući kako se nada da će se uskoro otkriti tko stoji iza ovoga.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Dalmaciju Danas potvrdili su nam da sinoć tijekom večeri nisu zaprimili dojavu o incidentu, no nakon što su saznali za događaj, pokrenuto je kriminalističko istraživanje.

"Poštovani, sinoć tijekom večeri nismo zaprimili dojavu, ali smo nakon saznanja za događaj inicirali kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", poručili su iz policije.

Stanovnici Žrnovnice očekuju da će istraga razjasniti okolnosti i motive ovog neuobičajenog događaja.