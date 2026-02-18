Noćas se u dalmatinskom gradu dogodio pravi razlog za feštu: "Nema stajanja, idemo dalje"

Baškovoški vatrogasci nastavljaju s obnovom i jačanjem društva. Danas su s ponosom dočekali novo kombi vozilo, koje predstavlja dodatni iskorak u opremanju i podizanju operativne spremnosti DVD-a Baška Voda.

Veliki korak za sigurnost Općine

Kako su poručili iz društva, nabava vozila rezultat je sati rada, planiranja i zajedničke želje da budu bolji, spremniji i učinkovitiji u zaštiti ljudi i imovine na području Općine Baška Voda. Novo vozilo donosi značajno unapređenje svakodnevnog rada, posebice u segmentu prijevoza vatrogasaca i opreme.

Vozilo je nabavljeno putem javnog natječaja, a kao najbolji ponuditelj odabrana je tvrtka Auto Hrvatska, kojoj su vatrogasci zahvalili na suradnji i profesionalnom pristupu.

Blagoslov i simbolika zajedništva

Svečanosti primopredaje nazočili su načelnik Općine Baška Voda i predsjednik Općinskog vijeća, dok je poseban trenutak bio blagoslov vozila koji je obavio župnik fra Filip. Uz molitvu, upućene su želje za sigurnost vatrogasaca i svih kojima će novo vozilo služiti.

„Ovo vozilo nije samo lim i motor. Ovo je simbol zajedništva i poruka da brinemo jedni za druge“, poručili su iz društva.

Novo kombi vozilo dodatno će unaprijediti logistiku i učinkovitost intervencija, ali i ukupnu razinu sigurnosti na području Baške Vode i cijele rivijere.