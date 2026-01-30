Noć muzeja u Splitu u znaku sporta i fotografije

Večeras je u okviru 21. Noći muzeja u Splitu, postavljena hvalevrijedna izložba "Između dva otkucaja - Najbolja sportska fotografija 2025.". Predstavljene su tu i arhivske fotografije naših Vatrenih, Jugoplastike i svega onoga što čini veliku povijest splitskog i hrvatskog sporta.

Lijepo je bilo vidjeti nagrađene doajene splitske fotoreporterske scene Matka Biljka, Božidara Vukićevića, Vladimira Dugandžića. Naravno bili su tu i Feđa Klarić, Joško Šupić, Milvoj Bebić, Deni Lušić, neki od njih olimpijci i osvajači medalja i Feđa kao čuvar i ovjekovječitelj splitskih i sportskih uspomena.

Entuzijasti spilitskog sporta, koji njeguju sjećanja u ovoj našoj Kući slave Zdravko Reić, Marin Mrduljaš i prof Ivan Milat, još jednom su sa suzom u oku iskazali potrebu da naš grad dobije svoj Muzej sporta. A dobili su i prave sugovornike u županu Splitsko-dalmatinske županije Blaženku Bobanu i gradonačelniku Tomislavu Šuti, koji su u svom obraćanju još jednom dali nedvosmislenu podršku, da se ideja o Muzeju sporta u Splitu konačno i ostvari.

Splićani, Kuća slave splitskog sporta večeras je otvorena do 23 sata i još možete stići u veliku dvoranu na Gripama na ovaj lijepi splitski i sportski događaj.