Noć muzeja u Splitu: Gradonačelnik i zamjenica u obilasku muzeja i Galerije umjetnina

Povodom kulturne manifestacije hrvatskih muzeja „Noć muzeja“, gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta i njegova zamjenica Matea Dorčić obići će u petak, 30. siječnja 2026. godine muzeje i Galeriju umjetnina.

Gradonačelnik će u 18 sati posjetiti Muzej Domovinskog rata gdje će sudjelovati na otvorenju trajne izložbe „Domovinski rat 1991.-1995.“. Zatim će u 19 sati posjetiti Kuću slave splitskog sporta, a u 20 sati će sa zamjenicom posjetiti Galeriju umjetnina gdje će sudjelovati na predstavljanju izložbe studentskih umjetničkih intervencija „Rastavi, sastavi, nastavi / Modul 4“.

Zamjenica gradonačelnika će u 19 sati u Etnografskom muzeju otvoriti izložbu „Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom“. Nakon posjeta Galeriji umjetnina, obići će i Hrvatski pomorski muzej Split te Arheološki muzej.

