Noć muzeja u Arheološkom muzeju u Splitu i Saloni: raznovrstan program, oduševljena publika i snažna poruka inkluzivnosti

Brojni posjetitelji svih generacija ispunili su muzejske prostore u Zrinsko-Frankopanskoj ulici u Splitu, ali i arheološki lokalitet Salona u Solinu te uživali u rijetko viđenom, cjelovitom iskustvu; spoju storytellinga, arheologije, povijesti, sporta, umjetnosti i filma, upotpunjenom čarobnim ambijentom posebnog osvjetljenja i glazbe. Prostor Arheološkog muzeja u Splitu i antičkog grada Salone do kasnih je sati bio ispunjen posjetiteljima koji su povijest doživljavali aktivno, u pokretu i u neposrednom kontaktu s baštinom. Večer je bila obilježena pljeskom, oduševljenjem i snažnim osjećajem zajedničkog doživljaja.

Muzej kao živo mjesto susreta

U Arheološkom muzeju u Splitu večer je započela raznolikim programom koji je istodobno odgovarao različitim interesima publike. Filmski maraton serijala Hrvatski kraljevi privlačio je posjetitelje tijekom cijele večeri, dok su tematska vodstva kroz izložbu Ecclesia et Regnum – Splitski crkveni sabori 925. i 928. godine, osmišljena kao dvostruko iskustvo u Arheološkom muzeju u Splitu i Riznici splitske katedrale, te kroz izložbu Meduzin pogled, nudila dublje razumijevanje ključnih povijesnih i simboličkih slojeva ranosrednjovjekovne i antičke baštine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebno zanimanje izazvao je Open studio u lapidariju, u kojem su učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split pred publikom stvarali predmete inspirirane srednjovjekovnim spomenicima, pretvarajući muzej u prostor dijaloga između baštine, suvremenog dizajna, edukacije i javnosti. Obiteljski program Sherlock u muzeju – kraljevski slučaj ispunio je muzej dječjom znatiželjom, smijehom i timskim rješavanjem zagonetki, dok su kasnovečernja vodstva posvećena mitovima, kultovima i pisanoj baštini okupila publiku željnu drugačijeg susreta s prošlošću. Toplinu zimske večeri dodatno su donijeli učenici Turističko-ugostiteljske škole Split koji su posjetitelje dočekivali toplim napitcima i fritulama zaokruživši Noć muzeja kao ugodno i gostoljubivo iskustvo.

Inkluzivnost kao praksa, a ne deklaracija

Jedan od najsnažnijih trenutaka večeri bilo je specijalizirano stručno vodstvo za gluhe i nagluhe osobe u suradnji sa Splitskim sportskim savezom gluhih i članovima Udruge gluhih i nagluhih Split. Vodstvo je provedeno kroz aktualne izložbe Ecclesia et Regnum – Splitski crkveni sabori 925. i 928. godine i Meduzin pogled, uz stručno tumačenje muzejskog kustosa i istodobni prijevod na hrvatski znakovni jezik. Sudionici su kroz interpretaciju imali priliku upoznati ključne povijesne teme, kontekst nastanka spomenika i njihovu simboliku, ali i aktivno sudjelovati postavljanjem pitanja i komentarima. Atmosfera tijekom vodstva jasno je pokazala da inkluzivni programi ne predstavljaju iznimku, već smjer u kojem se suvremeni muzej treba razvijati.

Taj je pristup dodatno naglašen i samom izložbom Meduzin pogled, koja je od početka osmišljena kao inkluzivan muzeološki projekt s taktilnim elementima, tekstovima na Brailleovu pismu te audio sadržajima i Foxy Pen alatima, čime je Arheološki muzej u Splitu još jednom potvrdio da dostupnost nije dodatak, nego temeljna vrijednost. Upravo je taj segment Noći muzeja pokazao kako se muzejski prostor može i treba osnažiti kao mjesto dijaloga, razumijevanja i otvorenosti.

Salona pod zvijezdama

Istovremeno, Salona je sinoć ponudila potpuno drugačiji, ali jednako snažan doživljaj. Noćna utrka kroz antički grad otvorila je program dinamično i energično, pretvarajući povijesni prostor u mjesto kretanja, igre i zajedništva. Trkači su se kroz antičku Salonu kretali uz mape i čeone svjetiljke, prateći zadane točke i istražujući prostor na način koji spaja rekreaciju i baštinu. Atmosfera je bila izrazito pozitivna i poticajna. Riječ je o omiljenoj utrci u kojoj cilj nije rezultat, nego doživljaj, boravak u jedinstvenom ambijentu i zajedničko iskustvo. Upravo zato se mnogi sudionici ovoj utrci vraćaju iz godine u godinu, dok se svake Noći muzeja priključuje i velik broj novih trkača, potvrđujući Salonu kao prostor koji baštinu čuva na puno različitih načina.

Obiteljski program Kocka je bačena – rimski izazov spojio je igru, natjecanje i povijest, a timovi sastavljeni od djece i odraslih ispunili su večer smijehom i zdravim natjecateljskim duhom.

Noćno tematsko vodstvo Noć u antičkom gradu zaokružilo je program u Saloni, vodeći posjetitelje kroz poznate strukture koje su u večernjem ambijentu dobile novu dimenziju. Kretanje kroz lokalitet pod zvijezdama omogućilo je poseban doživljaj Salone.

Dvije lokacije – jedno iskustvo kroz besplatan autobusni prijevoz

Besplatan autobusni prijevoz između Arheološkog muzeja u Splitu i Salone omogućio je posjetiteljima da u istoj večeri dožive oba programa, dodatno naglašavajući ideju Noći muzeja kao povezanog, otvorenog i dostupnog kulturnog događanja.

Sinoćnja Noć muzeja u Arheološkom muzeju u Splitu i Saloni pokazala je da muzej može biti istodobno stručan i pristupačan, razigran i zabavan, a ujedno duboko edukativan, prostor u kojem se susreću različite generacije i interesi. U večeri ispunjenoj sadržajem i emocijama, upravo je inkluzivnost bila nit koja je povezala sve programe u jedno snažno muzejsko iskustvo, pokazujući da suvremeni muzej ne govori samo o prošlosti, nego aktivno gradi prostor dostupnosti i dijaloga u sadašnjosti.