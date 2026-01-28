Close Menu

Noć muzeja 2026. u Eko kampusu Krka u Puljanima

Na prijedlog Hrvatskog muzejskog društva, u petak, 30. siječnja 2026. diljem Hrvatske održat će se 21. Noć muzeja – jedna od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija, koja muzeje i baštinske ustanove približava široj publici kroz bogate edukativne i zabavne sadržaje

Nakon iznimno uspješne prošlogodišnje Noći muzeja, Nacionalni park Krka i ove se godine uključuje u obilježavanje manifestacije prigodnim programom u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima. Ovogodišnja Noć muzeja održava se bez zadane teme, čime se muzejima i galerijama omogućuje sloboda u odabiru sadržaja u skladu s vlastitim posebnostima i aktualnim temama.

Program u Eko kampusu „Krka“ trajat će od 16 do 22 sata, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. U povodu Noći muzeja ulaz će biti slobodan i u Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama, koji možete razgledati također od 16 do 22 sata. 

Manifestacija će započeti stručnim vođenjem kroz stalne postave Arheološke zbirke Burnum, Hrama prirode i Laboratorija prirode (16 – 18 sati). U 18 sati počet će brojne dječje radionice i igraonice namijenjene djeci i roditeljima, koje će na kreativan i zabavan način posjetiteljima približiti teme iz antičke povijesti i prirodnih znanosti. Među njima su radionice „Pazi, kornjača“ i „Slavom ovjenčani – izrada lovorova vijenca“, rimska igraonica s antičkim društvenim igrama, tematske bojanke i radionica „Plesom do ručka“, posvećena fascinantnom svijetu pčela.

Za posjetitelje je osiguran i gastronomski kutak, tj. okrjepa (18:30 – 21:00).

U 19 sati održat će se izlaganje „Od mlina do elektrane“, sa zanimljivim prikazom povijesti korištenja vodene snage na gornjem toku rijeke Krke, od antičkih vodenica do hidroelektrana koje su krajem 19. i početkom 20. stoljeća Krku uvrstile među mjesta koja su prva koristila izmjeničnu električnu energiju u Europi i svijetu.

Od 20 do 22 sata posjetitelji će u Eko kampusu „Krka“ moći slobodno razgledavati sve stalne muzejske postave, uključujući i sadržaje prilagođene djeci, osobito one u Laboratoriju prirode, koji potiče znatiželju, istraživački duh i aktivno učenje.

Nacionalni park Krka poziva zainteresirane da mu se pridruže u obilježavanju Noći muzeja u Puljanima i provedu večer ispunjenu znanjem, zabavom i otkrivanjem bogate prirodne i kulturne baštine rijeke Krke.

