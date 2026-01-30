Noć muzeja 2026.: Svečano otvorena izložba o Domovinskom ratu i sportskoj fotografiji u Splitu

Noć muzeja 2026. večeras je obilježena i na području Splitsko-dalmatinske županije, gdje je održan bogat program posvećen očuvanju kulturne, povijesne i sportske baštine, uz obilazak muzeja i izložbi na kojima su sudjelovali župan Blaženko Boban i zamjenik župana Stipe Čogelja .

U večernjim satima svečano je otvorena izložba „Domovinski rat 1991. – 1995.”, posvećena hrvatskim braniteljima. Izložbu je, u ime Splitsko-dalmatinske županije, otvorio zamjenik župana Stipe Čogelja, koji je tom prigodom istaknuo kako mu je sudjelovanje na ovom događaju istinska čast.

Naglasio je važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu te zahvalio hrvatskim braniteljima što su omogućili da sadašnje i buduće generacije imaju priliku upoznati najteže, ali i najslavnije trenutke novije hrvatske povijesti. Posebno je istaknuo doprinos predanih suradnika na očuvanju povijesne istine, naglasivši kako izložba svjedoči o hrabrosti, žrtvi i pobjedi hrvatskih branitelja.

Tijekom iste večeri, župan Blaženko Boban sudjelovao je u programu Noći muzeja u Kući slave splitskog sporta, gdje je otvorena izložba odabranih radova s međunarodnog natječaja „Između 2 otkucaja – Najbolja sportska fotografija 2025.”, uz svečanost dodjele nagrada.

Velik interes fotografa i ljubitelja sportske fotografije nadmašio je očekivanja organizatora. Na natječaj je pristiglo ukupno 447 fotografija od 47 autora iz Splita, Kaštela, Brača, Žrnovnice, Solina, Zadra, Rijeke, Pule, Crikvenice, Zagreba, Poljske, Japana i Slovenije, a 44 fotografije ušle su u završni izbor.

Tom prigodom župan Boban istaknuo je povijesni i kulturni značaj prostora u kojem se Kuća slave nalazi, naglasivši kontinuitet hrvatske prisutnosti i važnost sporta kao dijela identiteta i državnosti. Izložbu je ocijenio iznimno vrijednom i fascinantnom, posebno pohvalivši profesionalnost sportskih fotografa koji, kako je istaknuo, uspijevaju uhvatiti presudni trenutak u djeliću sekunde.

Župan je naglasio visoku razinu profesionalnosti izloženih radova te istaknuo važnost sportske fotografije u bilježenju ključnih trenutaka sportskih natjecanja, zahvalivši autorima na njihovom doprinosu očuvanju i promociji sportske baštine.