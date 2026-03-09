NLM Solin: "Dok se grade tuneli i mostovi, grad Solin izgleda kao da stoji po strani. A gradonačelnik? Sezona šparoga je kratka"

- Dok se oko Kaštelanskog zaljeva pokreću i provode infrastrukturni zahvati koji će trajno promijeniti prometnu i prostornu sliku ovog dijela Dalmacije, iz Solina- grada koji se nalazi praktički usred svega- vlada gotovo potpuna tišina - stoji na početku Facebook objave na stranici Nezavisna lista mladih - Solin.

Upravo Nezavisna lista mladih sada proziva gradonačelnika Dalibora, kritizirajući njegov izostanak jasnog stava o planiranju mostova, tunela i premještanju trajektne linije. Umjesto toga, prema njihovom pisanju, javnost je posljednjih dana pratila njegove aktivnosti snimanja dupina, druženja s gradskim zaposlenicama i… berbu šparoga.

U nastavku prenosimo objavu:

- Razmatra se preseljenje trajektne linije iz Supetra na Braču u splitsku Sjevernu luku, projekt koji bi značajno promijenio prometne tokove u zaljevu. Istodobno se govori i o gradnji mosta koji bi povezivao Stinice s Kaštelima, i to u neposrednoj blizini Vranjica, praktički pred vratima Solina. Uz to, kroz Kozjak se već probija tunel koji će dodatno preoblikovati prometnu kartu cijelog područja.

Riječ je o zahvatima koji po svojoj važnosti i razmjerima nadilaze lokalne okvire. Projekti takve vrste obično izazivaju ozbiljne rasprave o prostoru, prometu, utjecaju na okoliš i vizurama. U mnogim sredinama upravo bi lokalna vlast bila među najglasnijima u raspravi.

U Solinu - ništa.

Gradonačelnik Dalibor, inače poznat kao čovjek koji često naglašava da prati sve što se događa u gradu, posljednjih je dana javnosti slao drukčije poruke. Prije koji dan je tako snimao dupine, jučer se fotografirao s gradskim zaposlenicama, a sad - bere šparoge.

Lokaciju, doduše, nije otkrio. Pa ako netko ovih dana u svom masliniku primijeti da su šparoge misteriozno nestale, možda ima i potencijalnog osumnjičenika.

'Kako je moguće da gradonačelnik grada uz koji prolaze ovako veliki infrastrukturni projekti nema gotovo ništa za reći o njima?'

Ironija na stranu, pitanje koje se nameće prilično je ozbiljno. Kako je moguće da gradonačelnik grada uz koji prolaze ovako veliki infrastrukturni projekti nema gotovo ništa za reći o njima? Most koji bi se gradio kod Vranjica mijenjao bi vizure prostora tik uz Solin. Tunel kroz Kozjak već se probija i dugoročno će utjecati na prometne tokove cijelog područja. Premještanje trajektne linije u Sjevernu luku također bi značilo nove pritiske na ionako opterećen promet u zaljevu.

Sve su to teme o kojima bi građani Solina mogli očekivati barem jasan stav svoje gradske uprave.

Umjesto toga, javni prostor ispunjavaju fotografije dupina, zajedničke slike i sezonske aktivnosti po maslinicima.

U takvom kontekstu gotovo da je suvišno ponovno spominjati azbestnu plažu Kosica, čija se sanacija obećava iz izbora u izbore, ali na terenu i dalje stoji kao simbol dugogodišnje nebrige i odgađanja.

Dok se oko Solina probijaju tuneli, planiraju mostovi i preusmjeravaju trajektne linije, grad- barem prema javnim istupima prvog čovjeka- izgleda kao da stoji po strani.

A gradonačelnik? On, čini se, ima važnijeg posla. Sezona šparoga je kratka - napisali su iz NLM Solin.