Dalibor Ninčević savjetuje da iskoristite sunčan dan: „Ništa bolje nego spojiti ugodno s korisnim“

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević na društvenim je mrežama podijelio fotografiju i kratku poruku kojom je pratitelje pozvao da slobodno vrijeme provedu u prirodi.

U objavi je poručio kako je početak proljeća idealno vrijeme za boravak na otvorenom, ali i za branje šparoga, koje su ovih dana počele nicati u prirodi.

„Za sve one koje se dvoume hoće li ostati doma ili izaći u prirodu – ništa bolje i lipše nego spojiti ugodno s korisnim. Počele su šparoge, bit će za obid, a naći će se koji strukić i za podilit s dragim ljudima“, napisao je Ninčević.

Dodao je kako svi koji žele još uvijek mogu iskoristiti vrijeme za šetnju i boravak u prirodi, a možda pritom i ubrati poneki stručak šparoga. Ipak, kroz šalu je poručio kako lokaciju na kojoj ih je pronašao neće otkriti jer je – kako kaže – riječ o tajni.