Njemačka upozorava: "Rat nije nezamisliv"

Po prvi put nakon gotovo četiri desetljeća, Njemački Savezni ured za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) otvoreno upozorava na mogućnost rata. Iako ističu kako je Njemačka i dalje jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, u najnovijem izvještaju preporučuje se da svaki građanin osigura zalihe hrane i vode dovoljne za tri do deset dana.

U središtu preporuka nalazi se novi priručnik "Priprema za krize i katastrofe", prvi takav dokument od 1990. godine koji, osim prirodnih nepogoda i tehničkih kvarova, sada uključuje i vojne scenarije te tzv. hibridne prijetnje: kibernetičke napade, sabotaže i širenje dezinformacija, piše euronews.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Utjecaj rata u Ukrajini i nove sigurnosne prijetnje

Rat u Ukrajini, koji traje već gotovo četiri godine, snažno je utjecao na sigurnosnu politiku u Europi. Upravo zbog prijetnji koje dolaze iz Moskve, BBK je odlučio ažurirati preporuke, nakon što je veliki broj građana izrazio zabrinutost zbog mogućnosti sukoba.

"Uvijek se isplati biti pripremljen unaprijed", poručuje Ralph Tiesler, predsjednik BBK-a, naglašavajući kako novi vodič nudi praktične savjete – od prepoznavanja dezinformacija do pronalaska skloništa u slučaju eksplozija u urbanim područjima.

Slično upozorenje uputio je i čelnik njemačke obavještajne službe BND, Martin Jäger, bivši veleposlanik u Ukrajini: "Već smo u liniji vatre, ne smijemo se opustiti."

Kako se pripremiti?

Prema preporukama BBK-a, svako kućanstvo trebalo bi biti spremno na samoodrživost između tri i deset dana. No, kako se pokazalo u praksi, to nije jednostavan zadatak. Za četveročlanu obitelj, primjerice, desetodnevne zalihe zahtijevaju znatan prostor i trošak od oko 200 do 300 eura.

Primjerice, samo voda zauzima prostor od osam gajbi, dok se preporučuje i dvadesetak konzervi povrća, desetak pakiranja voća, mlijeko u tetrapaku, ulje, jaja, suhomesnati proizvodi te osnovne namirnice poput riže i tjestenine.

Kako bi se olakšala priprema, BBK predlaže koncept "žive zalihe" – umjesto gomilanja konzervi, građani bi trebali postupno stvarati pričuvu, dodajući po jedan ili dva proizvoda pri svakom kupovanju, te rotirati namirnice prema roku trajanja.

Novi vodič ne staje samo na prehrambenim preporukama. Građanima se savjetuje da provjere i nadopune svoje kućne ljekarne, osiguraju potrebne lijekove te nabave osnovnu opremu za slučaj nestanka struje.

Posebno se preporučuju ručne ili solarne lampe, baterijski radio te prijenosni plinski ili alkoholni plamenik. Uz to, aplikacije za pravovremeno upozorenje trebale bi pomoći građanima da dobiju informacije u slučaju prekida komunikacijskih mreža, javlja euronews.

Građani još uvijek nepripremljeni

Unatoč upozorenjima, istraživanje BBK-a pokazalo je da 53 posto građana Njemačke još uvijek nije poduzelo nikakve korake u smjeru krizne pripreme.

"Svaki mali korak je bolji od nikakvog", naglašava Tiesler. "Ti mali koraci osiguravaju da niste bespomoćni u krizi, već da možete djelovati."