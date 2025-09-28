Njemačka: Svaki drugi poslodavac želi uvesti 48-satni radni tjedan

Promjena Zakona o radnom vremenu namijenjena je tvrtkama i radnicima kako bi se ponudila veća fleksibilnost. Istraživanje pokazuje da velike tvrtke posebno pozdravljaju reformu koja bi omogućila radne dane dulje od dvanaest sati. Međutim, stručnjaci ističu negativne posljedice.

Njemačka vlada želi uvesti tjedno ograničenje od 48 sati umjesto dnevnog maksimuma. Kako pišu njemački mediji, nisu svi oduševljeni ovom planiranom reformom. Dok stručnjaci upozoravaju na zdravstvene rizike, radnici se boje smanjene ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

Velike tvrtke reformu gledaju prilično pozitivno

Prije je zakon propisivao maksimalno radno vrijeme od osam sati dnevno. Maksimalno deset sati bilo je dopušteno samo u iznimnim slučajevima. Tjedno ograničenje od 48 sati moglo bi ponuditi veću fleksibilnost u budućnosti, piše Fenix magazin.

Oni koji rade dulje sate trebali bi moći nadoknaditi sate neki drugi dan. Političari iz CDU/CSU i SPD vjeruju da bi to moglo ublažiti nedostatak kvalificiranih radnika.

Zahvaljujući fleksibilnijim propisima, tvrtke bi trebale moći bolje reagirati na vršna opterećenja. Radnici bi također imali više vremena za brigu o djeci ili uzdržavanim rođacima.

Prema istraživanju koje je provela tvrtka za ljudske resurse Randstad u suradnji s ifo institutom, 50 posto tvrtki u Njemačkoj podržava reformu.

Veličina tvrtke igra ulogu

Međutim, stopa odobravanja znatno varira ovisno o veličini tvrtke. Primjerice, 72 posto velikih tvrtki s više od 500 zaposlenika pozdravilo bi maksimalno tjedno radno vrijeme, u usporedbi sa samo 42 posto malih tvrtki.

Ovdje gotovo svaka peta tvrtka (18 posto) smatra to pitanje nebitnim. Za usporedbu, to kaže samo 6 posto velikih tvrtki, piše Fenix magazin.

Radno vrijeme temeljeno na povjerenju, posebno, čini se da igra ključnu ulogu u određivanju odobrenja. Tamo gdje radnici mogu fleksibilnije organizirati svoje radno vrijeme, tjedno ograničenje se pozitivnije doživljava.

U tim tvrtkama, 60 posto anketiranih tvrtki podržalo bi reformu Zakona o radnom vremenu, dok je odobrenje samo 42 posto u tvrtkama s fiksnim radnim vremenom.