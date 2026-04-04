NIŽU SE PROVALE Lopovi odnijeli alat i ambalažu

Na području Policijske uprave zadarske tijekom protekla 24 sata, od 3. do 4. travnja, evidentirana su tri kaznena djela protiv imovine – dvije teške krađe i jedna krađa.

U četvrtak, 2. travnja, u Sv. Filipu i Jakovu nepoznati počinitelj provalio je u ograđeno skladište u vlasništvu trgovačkog društva, odakle je otuđio ambalažu sa staklenim bocama. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom noći s četvrtka na petak, 2. na 3. travnja, u Posedarju je provaljeno u pomoćni objekt u vlasništvu 45-godišnjaka, iz kojeg su ukradene dvije bušilice. I u ovom slučaju šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Još jedna krađa zabilježena je jučer, 3. travnja, u Sukošanu, gdje je nepoznati počinitelj iz otvorenog skladišta trgovine otuđio veću količinu staklenih boca i pripadajuću ambalažu (gajbe).

Policija protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide s ciljem njihovog pronalaska.

U istom razdoblju evidentirano je i šest prometnih nesreća, u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede.