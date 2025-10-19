NIZ INTERVENCIJA Ugašen požar kuhinje u Splitu, na Braču opožareno tri hektara

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su tijekom protekla 24 sata nekoliko intervencija, od kojih se najistaknutije odnose na požar kuhinje u Splitu i požar otvorenog prostora u Bobovišćima na Braču.

U Splitu je u 11:56 sati u Dubrovačkoj ulici izbio požar u kuhinji stana. Izgorjeli su dijelovi kuhinjskih elemenata, a prostorija je zacrnjena od dima. Brzom intervencijom Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Split, koja je na teren izašla s dva vozila i devet vatrogasaca, požar je uspješno ugašen prije nego što se proširio na ostatak stana.

Nekoliko sati kasnije, u 13:33 sati, vatrogasci su ponovno intervenirali u Vinkovačkoj ulici zbog dojave o dimu iz stana. Na sreću, nije bilo požara – pokazalo se da je dim nastao prilikom pripreme roštilja na balkonu. Na intervenciju su također upućena dva vozila i devet vatrogasaca JVP-a Split.

Na području županije zabilježeno je i nekoliko manjih intervencija. U Makarskoj su vatrogasci u 14:06 sati otvarali vrata stana, dok je na Braču, u Bobovišćima, u 16:20 sati dojavljeno o požaru otvorenog prostora.

Na požarište su odmah upućene sve otočne vatrogasne snage, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi koji su stigli u 17:25 sati. Na terenu su bili pripadnici DVD-a Supetar (osam vatrogasaca s četiri vozila), Milna (dva vatrogasca s jednim vozilom), Bol (četiri vatrogasca s dva vozila) i Pučišća (dva vatrogasca s jednim vozilom). Zahvaljujući brzoj reakciji, požar je lokaliziran u 17:53 sati, a potpuno stavljen pod kontrolu do 18:15 sati. Opožarena je površina od tri hektara, a tijekom večeri je na požarištu kao dežurna snaga ostao DVD Milna s jednim vozilom i dvojicom vatrogasaca.