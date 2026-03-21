NIZ INTERVENCIJA Požari harali županijom, 69 vatrogasaca u noćnoj borbi kod Solina

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su iznimno zahtjevna 24 sata, obilježena nizom požara otvorenog prostora, tehničkim intervencijama, ali i velikim šumskim požarom na području Voljaka kod Solina, koji je mobilizirao deset vatrogasnih postrojbi.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 20. ožujka u 6 sati do 21. ožujka u 6 sati zabilježen je velik broj intervencija na širem području županije.

Požari i intervencije u Splitu

Na području Splita vatrogasci su intervenirali u više navrata tijekom dana.

Već u jutarnjim satima, oko 9:18, izbio je požar otvorenog prostora na Putu Duja. U gašenju su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i tri vatrogasca te dobrovoljci iz DVD-a Split.

Nedugo zatim, u 9:58 sati, planuo je požar otpada u krugu objekta na Kopilici. Riječ je o zahtjevnijoj intervenciji u kojoj su sudjelovali JVP Split s četiri vozila i deset vatrogasaca, DVD Split te DVD Žrnovnica.

U večernjim satima splitski vatrogasci sudjelovali su i u gašenju velikog šumskog požara na području Voljaka kod Solina, gdje su upućeni kao ispomoć.

Osim požara, zabilježene su i dvije tehničke intervencije – izvid zbog mirisa paljevine električnih instalacija u Šimićevoj ulici te otvaranje vrata stana u Viškoj ulici.

Veliki šumski požar kod Solina

Najzahtjevnija intervencija dogodila se u 19:07 sati na području Voljaka kod Solina, gdje je izbio šumski požar.

Na teren je izašlo čak 10 vatrogasnih postrojbi s ukupno 20 vozila i 69 vatrogasaca iz Solina, Kaštela, Splita, Omiša i okolnih mjesta.

Zbog požara su u 19:45 sati isključena i dva dalekovoda, što govori o ozbiljnosti situacije.

Požar je do kasnih večernjih sati ostao aktivan na zapadnom rubu, a sve vatrogasne snage ostale su na terenu tijekom noći kako bi spriječile njegovo širenje.

Požari diljem županije

Osim Splita i Solina, vatrogasci su intervenirali i na brojnim drugim lokacijama: U Vrbi je požar trave i niskog raslinja zahvatio čak 20 hektara površine, a u Ljubitovici je izgorjelo oko 2500 m² trave i raslinja

U Sinju (Brnaze) opožareno je oko 2000 m², dok je u Dugopolju je zabilježeno više intervencija, uključujući požar kontejnera, otvorenog prostora te požar u kuhinji restorana.

Na području Sutine požar trave gasilo je sedam vatrogasaca, a zbog opasnosti od ponovnog rasplamsavanja organizirano je i noćno dežurstvo.

Zabilježen je i manji broj tehničkih intervencija, poput otvaranja vrata stana u naselju Zaraće na Hvaru.