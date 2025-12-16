Nives Celzijus o odnosu s Brozovićem: 'Svako malo je kod njega u Rijadu, šalje privatni avion po nju'

Nives Celzijus (43) obratila se više od 470 tisuća pratitelja na svom Instagramu kako bi zaustavila neistinite priče koje kruže već godinama. U videu koji je objavila podijelila je komentar u kojem se govori o ljubavnom statusu naše pjevačice.

'Nije HNL, al' je vezano uz našeg igrača. Brozović i Nives Celzijus viđaju se svako malo kod njega u Rijadu. Navodno šalje i privatni avion po nju', piše u objavi, a Nives je sada odlučila prekinuti šutnju i demantirati takve napise. Pokazala je svoju putovnicu i dodala:

'Nakon što godinama slušam kako mi je podario prvo milijun, a nešto kasnije i dva, urbana legenda se nastavlja... Koliko puta sam bila u Rijadu od 2021. koliko je aktualna ova putovnica?! Nijednom. Još preciznije, NIKAD u životu!!!'

U komentarima je mnogi podržavaju jer je odlučila stati na kraj takvim neistinama.

Inače, Nives je za Story ove godine otkrila kako nije zaljubljena, ali žudi za tim osjećajem jer je inspirativan i motivirajuć. Osim toga, ispričala je i da joj nedostaje muškarac u krevetu.

'Apsolutno, nakon više od dvije godine apstinencije, svakako nedostaje, iako i nedostatak ponekad ima prednosti. Imam puno više vremena za sebe i stvari koje me ispunjavaju, knjige, pisanje, kreativnost. Ne zamaram se masnom kosom i neobrijanim nogama. 'Singl' status zna biti totalno rasterećujući. Svi misle da sam jako razočarana u muški rod i da sam postavila neki samoobrambeni mehanizam koji me sputava, ali ja uopće nisam razočarana. Dapače. No dobro, recimo da imam neku simpatiju, već duže vrijeme, sve je to jako infantilno i platonski te druga strana čak toga nije ni svjesna. Možda zato što još nisam osjetila da je vrijeme i da sam spremna za neku vrstu obaveze. No budući da u posljednje vrijeme osjećam da mi fali malo začina u životu, možda se uskoro i to promijeni. Sada, kada mogu reći da sam si prilično dobro posložila posao i klinci su mi veliki, vrijeme je i za ljubav', kaže, piše Story.