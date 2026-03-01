Nives Celzijus najavila novi video: "Garantiram da je to najstrastveniji spot ikad snimljen u Hrvatskoj"

Imala je nedavno spot kad je bila u ribičiji, za pjesmu “Migni, namigni”. Bio je to povratak Nives Celzijus na glazbenu scenu. Pa je “izbacila” spot u kojem zavodljivo pere automobil, za singl “Pila”. Prošle se godine proslavila pjesmom “Je, bo’me je!”, koju izvodi s Prima Bandom. Sad je Nives najavila izlazak nove pjesme, dueta, ali ima kolege još krije.

"Za nekoliko dana izaći će spot za moju novu pjesmu ‘Sinkronija’. Skrivam identitet partnera u pjesmi, ali bit će iznenađenje jer smo posve neočekivani spoj. Garantiram da je to najstrastveniji spot ikad snimljen u Hrvatskoj", rekla je Nives za 24 sata.