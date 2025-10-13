Nisu samo Maja i Šime prijavljeni policiji zbog kacige. I Thompson je zbog toga bio u centru pažnje: Kažnjen je s 1.500 kuna

Nastup Maje Šuput na jubilarnoj 50. Marunadi u Lovranu i dalje je tema o kojoj se priča. Snimka njezina spektakularnog dolaska na pozornicu, gdje ju je kroz oduševljenu publiku na motoru provezao njezin partner Šime Elez, premašila je u svega 24 sata milijun i pol pregleda na Facebook stranici Fiuman.hr, a preuzeli su je i brojni drugi domaći i regionalni mediji.

No, priča je u međuvremenu dobila i zanimljiv nastavak. Naime, putem službene MUP-ove aplikacije „Policija“ zaprimljena je anonimna prijava protiv Maje Šuput i Šime Eleza zbog vožnje motora bez kacige.

U prijavi, koja je prema dostupnim informacijama prihvaćena, podnositelj je naveo da očekuje jednak tretman kao u slučaju Marka Perkovića Thompsona, koji je ranije bio sankcioniran zbog istog prekršaja, te pritom istaknuo kako se na snimci vidi i prisutnost policijskih službenika u blizini. Thompson je kažnjen 2014. godine s 1.500 kuna zbog vožnje motocikla bez korištenja zaštitne kacige je te pritom imao i dijete na motoru također bez kacige. Radilo se o koloni motociklista od Čavoglava do Drniša i nazad, piše Fiuman.hr.

Policiji je prijava poslana 12. listopada u 11:46 sati, a u 14:34 stigao je odgovor od policije kako je prijava prihvaćena, odnosno uzeta u obradu.

Međutim, prema informacijama koje doznaje Fiuman.hr, Maja Šuput i Šime Elez do same zone Marunade koja je bila zatvorena i osigurana stigli su na motoru propisno opremljeni s kacigama, a kacige su skinuli tek po ulasku u zatvoreni i kontrolirani prostor manifestacije.

Tako je, iako se situacija pokazala zanimljivom za komentare na društvenim mrežama, riječ tek o scenskom efektu unutar zatvorenog prostora popularne lovranske manifestacije, koji je, sudeći po brojkama pregleda, postao jedan od najgledanijih trenutaka ovogodišnje Marunade.

No, u svakom slučaju preostaje za pratiti rasplet ove prijave policiji. Fiuman je o ovom slučaju poslao upit Policijskoj upravi primorsko – goranskoj te će njihov odgovor objaviti odmah po zaprimanju.