Maja i Šime u vožnji s BMW MK Dalmacija: Vikend pun adrenalina, ljubavi i dobre vibre

Više od 60 članova BMW Moto Kluba Dalmacija okupilo se ovog vikenda na području Rijeke, gdje su im domaćini – članovi iz riječkog kraja – organizirali bogat program pun vožnje, druženja i iznenađenja.

Sinoć je predsjednik kluba Željan Rakela održao predavanje u restoranu Morčić, gdje je upriličena i svečana dodjela klupskih oznaka dvojici novih članova. Uz dobru atmosferu, večer je protekla u prijateljskom tonu, što je odličan uvod u vikend pun aktivnosti.

Danas su članovi sudjelovali u panoramskoj vožnji koja je obuhvatila područja Novi Vinodolski, Gorski kotar i Grobnik, a turu je dodatno obogatio poznati par – Maja Šuput i Šime Elez.

BMW MK Dalmacija osigurao im je motor i kompletnu opremu, pa su se bez problema pridružili ostatku ekipe u vožnji. Putem su uživali i u degustaciji vina, lokalnim delicijama i prirodnim ljepotama ovog kraja.

Posebno oduševljenje izazvala je Maja Šuput koja je, iako ima nastup večeras na Marunijadi u Lovranu, našla vremena i strpljenja da se slika sa svim članovima. Njezina srdačnost i pristupačnost oduševili su sve prisutne.

Šime Elez postao je pravi prijatelj kluba – mnogi su se prisjetili njegovog nedavnog sudjelovanja na 14. Balkan Rallyu – Gastro upravo s ekipom iz BMW MK Dalmacije.

"Očito je da su Maja i Šime zaljubljeni do ušiju, paze jedan na drugoga i baš zrače pozitivom", komentirali su članovi kluba. Par je tijekom cijelog dana bio pristupačan, nasmijan i dio svakog trenutka.

Večeras će svi zajedno posjetiti Majin koncert, a sutra je planiran povratak kućama. Još jedan vikend u organizaciji BMW MK Dalmacija koji je potvrdio njihovu poznatu rečenicu:

"Klub je velik!"