Ovo može samo Maja: Pogledajte kako je stigla na pozornicu na Marunadi

Na ovogodišnjoj Marunadi, već dobro poznatoj po vrhunskoj zabavi i vedroj atmosferi, jedan trenutak definitivno je zasjenio sve ostale – dolazak Maje Šuput. Umjesto klasičnog ulaska, popularna pjevačica odlučila je podići ljestvicu: stigla je do pozornice – na motoru!

Uz ovacije okupljenih, kroz gužvu i euforiju, Maju je na motoru dovezao njezin partner Šime Elez, dok su obožavatelji iz sveg glasa skandirali njezino ime i pokušavali uloviti trenutak za selfie. Scene s njezinim dolaskom ubrzo su preplavile društvene mreže i izazvale salve komentara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odjevena u efektan scenski outfit, s karakterističnim sjajem i besprijekornim osmijehom, Maja je još jednom pokazala zašto je sinonim za show.

I dok se gužva oko pozornice nije smanjivala, Maja je izvela svoj nastup u prepoznatljivom stilu – energično, srčano i s dozom glamura. Očekivanja su bila visoka, ali Šuput ih je, kako to često biva, i ovaj put nadmašila.

Jedno je sigurno – tko je bio na Marunadi, ovaj će dolazak pamtiti još dugo.

Podsjetimo, Maja i Šime jučerašnji dan proveli su s članovima BMW MK Dalmacija.