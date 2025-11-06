Nisu mogli dočekati da se negdje zaustave. Jurili autocestom 140 km/h: "Pa oni se seksaju!". Imali su posla s njemačkom policijom

Neobičan incident dogodio se u ponedjeljak ujutro na njemačkoj autocesti A1 u smjeru Dortmunda, kada je svjedok primijetio automobil Ford koji se opasno ljuljao po traci i bio blizu da izleti s ceste.

Prema policijskom izvješću, vozilo se pri brzini od oko 140 kilometara na sat više puta previše približilo desnom rubu kolnika, zbog čega je jedan kamion morao naglo skrenuti na zaustavnu traku.

Razlog takvog ponašanja bio je, kako navodi policija, poprilično neobičan. Vozač (37) i suvozačica (33) u tom su trenutku imali spolni odnos, prenosi Jutarnji list.

Svjedok je odmah obavijestio policiju, koja je par zaustavila na obližnjoj benzinskoj postaji u Münsteru. Protiv muškarca je pokrenut kazneni postupak zbog opasnog ugrožavanja sigurnosti u prometu.