Nisu izgubili nijednu bitku u Domovinskom ratu, a evo što se sprema u Splitu večer prije njihove velike obljetnice

Četvrta gardijska brigada Hrvatske vojske u Splitu u utorak 28. travnja 2026. slavi 35. rođendan, a večer uoči rođendana, u znak zahvale Četvrtašima za obranu i slobodu Hrvatske, organiziraju tribinu posvećenu pripadnicima slavne postrojbe.

- Tribina se održava u ponedjeljak 27. travnja u 18 sati u dvorani Dominikanskog samostana na Pazaru, Hrvojeva 2, a organiziraju je Ogranak Matice hrvatske u Splitu, Dragovoljačko - braniteljska udruga "Stina pradidova" i Družba hrvatskih povjesničara dr. Rudolf Horvat koja je i pokrenula seriju tribina diljem Hrvatske pod nazivom "Hrvatske te zove".

Na tribini će govoriti još živući osnivači brigade, zapovjednici, prijatelji i obični vojnici - pripadnici naše slavne postrojbe. Među njima će biti Zvonko Asanović, Renato Mikelić, Nediljko Grubišić, Duje Vlastelica, Anita Jakovčev, Grgo Jelavić Mitrović, Miljenko Modrić Miki, Ivan Mršić, Slaven Zdilar i drugi pripadnici i prijatelji Četvrte gardijske brigade Hrvatske vojske.

Četvrta gardijska brigada Hrvatske vojske nije izgubila nijednu bitku u Domovinskom ratu, a njeni su pripadnici bili i ostali uzorni hrvatski vojnici i ratnici.

Dođite, pozdravite ih, zahvalite im na svemu i napravite selfie s njima! - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Ogranak Matice hrvatske u Splitu.