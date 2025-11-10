Ništa bez pršuta i vina. Evo što organizira Kerum, ostavio je i broj mobitela za sve zainteresirane

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum na Facebooku je najavio organizaciju Božićnog sajma u prostoru bivšeg supermarketa "Kerum" u Kaštelima. Sajam će okupiti proizvođače domaćih delicija – od pršuta i vina do proizvoda lokalnih OPG-ova.

Kerum je pozvao sve zainteresirane izlagače da se prijave i iskoriste ovu priliku za prezentaciju i prodaju svojih proizvoda u zatvorenom, uređenom prostoru.

„Ovo je vrhunska prilika da pokažete što nudite i dođete do kupaca“, poručio je Kerum te dodao broj za prijave: 099 550 1111.