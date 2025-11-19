Nino Raspudić: Hrvatska nije pobijedila 1945.

Saborski zastupnik Nino Raspudić, komentirao je u Novom danu s Ninom Kljenak paket tri zakona - o prostornom uređenju, gradnji te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu kojima je cilj, naglasio je premijer Andrej Plenković, spriječiti devastaciju prostora te suzbiti nezakonito građenje.

O tome će se voditi i žustra rasprava u Saboru, a što se dalo i naslutiti po otporu koji su već prikazali SDP i Možemo, čiji je stav da se radi o Privatizaciji 2.0. Najavljuju i bitku na europskim sudovima i institucijama ako do uvođenja novih zakona na kraju i dođe.

"Ono što se događalo oko javnih rasprava nešto govori. Ako je došlo oko 1700 primjedbi, uglavnom od struke, a na oko 400 njih je odgovor "primljeno na znanje, ali se odbija", tu nešto jednostavno nije jasno. Čemu žurba, zašto nije bilo sustavnije javne rasprave, zašto se ignorira struku", započeo je Raspudić pa nastavio:

"Ne treba ovo zamagljivati, nije to Privatizacija 2. Kad čujem priču Možemo o krupnom kapitalu, to kod dijela građana stvara otpor u smjeru "evo ih, opet su protiv kapitalizma". Nažalost, urbano planiranje i struka su odavno degradirani, a ovdje naslućujemo nastavak toga, jer se vide pukotine koje mogu zaobići prostorni plan. Ono što znamo je da zakon vrijedi jednako za sve i za to se zalažemo, ali ovdje postoje svete krave i to je u ovom slučaju priuštivo stanovanje."

"Nadam se da će sve ispraviti do drugog čitanja"

Kazao je i da u Hrvatskoj ne nedostaje građevinskog prostora.

"Na vrh glave nam je tih svetih krava i iznimaka za koje ne bi trebala vrijediti urbanistička struka ili poslovni planovi. Mogu se pojaviti i problemi da ako ima 51 posto vlasništva, investitor može manjinskog vlasnika izvlastiti i dovesti u nepovoljniju poziciju. U Saboru ćemo dati amandmane na to i konstruktivne primjedbe, s nadom da će se do drugog čitanja neke stvari ispraviti. Ali, činjenica da se tijekom javne rasprave nije slušala struka, sugerira da stvar nije čista."

Vladajući nisu bili skloni poslušati oporbu i njene kritike, nastavlja Raspudić.

Europska komisija sugerira članicama Europske unije da se učini nešto pitanju cijena nekretnina.

"Problem mogu riješiti samo ponuda i potražnja. Svaka intervencija države je povećala cijene, kao što smo vidjeli u slučaju APN-a. U tom smislu, država ne treba intervenirati, no na drugoj strani, država mora intervenirati i staviti na tržište stanove i prostore u svom vlasništvu. Kao i gradovi. Evo, imali smo zgradu Vjesnika, koja se koristila kao skladište, umjesto da se uredilo prostore i dati ih u najam ili nešto tako korisno. Na kraju smo dobili zgarište i javni interes je na gubitku."

"Churchill je istinski antifašist"

Osvrnuo se i na polaganje vijenaca u Dunav prije Dana sjećanja, što se doživjelo kao provokacija, ali veteran Domovinskog rata Ranko Britvić u razgovoru za N1 istaknuo je da se radilo o odavanju počasti svim žrtvama, pri čemu je spomenuo da Hrvatska počiva na antifašizmu i da je dio Ustava, temelj moderne države. Kao i da je Hrvatska pobijedila 1945. i bila na pobjedničkoj strani.

"Hrvatska nije pobijedila 1945., pobijedio je Winston Churchill, on je istinski antifašist. Mi smo dobili totalitarni sustav na 45 godina i morali se kroz rat boriti da izađemo iz njega. Kad netko u Saboru kaže da je Hrvatska utemeljena na antifašizmu, počet ću replicirati da to nije istina i da je temelj Banovina Hrvatska", zaključio je Nino Raspudić.