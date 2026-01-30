Close Menu

Ninčević: Nastavljamo snažno s realizacijom projekata u Solinu

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević obišao je gradilište garaža za DVD Solin, istaknuvši kako se i u ovoj godini nastavlja s intenzivnom realizacijom važnih infrastrukturnih projekata
Dalibor Ninčević

Grad Solin nastavlja s provedbom planiranih projekata i u ovoj godini, a jedan od njih je i izgradnja novih garaža za Dobrovoljno vatrogasno društvo Solin. Na gradilištu se danas oglasio gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je putem društvenih mreža poručio kako se s realizacijom ne staje.

„Nastavljamo jako s realizacijom projekata i u ovoj godini“, poručio je Ninčević uz objavu s gradilišta, naglasivši važnost ulaganja u infrastrukturu koja podiže razinu sigurnosti i operativne spremnosti vatrogasaca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projekt garaža za DVD Solin predstavlja značajan iskorak u poboljšanju uvjeta rada vatrogasaca, koji imaju ključnu ulogu u zaštiti ljudi i imovine na području grada.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
2
Sad
0
Mad
0