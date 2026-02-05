Nina Badrć o karijeri: "Iza mene nije stajao nitko. Ni moćni dečki ili ljubavnici. A niti klanovi"

Pjevačica Nina Badrić na Instagramu je objavila fotografiju sa svojim ljubimcem Totom te se osvrnula na svoju karijeru.

"Sad je sve puno lakše, ali tada se trebalo izboriti za poštovanje, dostojanstvo i opstanak u muškom svijetu. Prije svega, svi te gledaju kao objekt. Jesi li zgodna, privlačna, seksi. Ako sve to jesi, onda kreće misija ‘tko će to voditi sebi doma‘.

Trebalo je puno snage i karaktera da se izborim da me doživljavaju prije svega, kao glazbenicu koja ima što za reći. Ako ne želite da vas se vucara naokolo i da vas moćnici drže za svojim stolovima kasnih večera, onda morate ‘malo‘ biti i bezobrazna, svojeglava i drska.

Iza mene nije stajao nitko. I upravo to mome putu uspjeha daje posebnu težinu. Niti roditelji. Menadžeri. Moćni dečki ili ljubavnici. A niti klanovi. Kada ste sami u glazbenom svijetu, to vas ili izgradi kao najsnažniju ženu ili potonete do dna."

Mnogi su se javili s komentarima podrške.

"Draga Nina...to je za poštovanje. Pošto sam i sama prošla kroz život isto tako, tek sa godinama shvatiš, težinu svega. Cijeli život me je pratila rečenica ‘lako je tebi‘. A nije bilo ništa lako."

"Isto je bilo sa mnom u mom svijetu. Najteži put, ali najčistije, mirna duša i srce. Bravo Nina!", neki su od komentara.