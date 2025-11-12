Nikoličius dobio otkaz

Mindaugas Nikoličius (41), bivši sportski direktor Gorice i Hajduka, napustio je funkciju sportskog direktora u poljskom klubu Widzew Łódź, a zajedno s njim klub je napustio i Igor Čerina. Nikoličius je početkom ožujka preuzeo funkciju sportskog direktora kluba, a Čerina se nekoliko tjedana kasnije pridružio momčadi koju je stvarao Litavac, javlja Index.

"Želio bih zahvaliti Niki i Igoru"

"Prije svega, želio bih zahvaliti Niki i Igoru na poslu koji su obavili tijekom posljednjih nekoliko mjeseci", rekao je Dariusz Adamczuk, predstavnik uprave za sport.

Personalne odluke nikada nisu najlakše. Otkako smo se Piotr Burlikowski i ja pridružili klubu, analiziramo situaciju u Widzewu. Imamo prva zapažanja, procjene i zaključke. Želim da Sportski odjel slijedi model rada koji sam predložio. Zato sam preporučio da se s određenim promjenama ne čeka do zimske stanke, nego da se provedu sada. U konačnici ne bih želio da u Widzewu dođe do raspršivanja odgovornosti za tako važne stvari kao što su transferi igrača.

Poznato je da na dolascima i odlascima u Klub i iz Kluba uvijek radi tim ljudi, no na kraju postoji osoba koja ih prihvati, odobri, a zatim ih i potpiše. U Widzewu je to sada moja odgovornost i želim da se to jasno vidi i u strukturi Sportskog odjela."

Widzew Łódź ne planira zapošljavati nove djelatnike umjesto sadašnjeg sportskog direktora i direktora za regrutaciju, navodi se u priopćenju.

"Na vrhu skautske piramide su Sławomir Rafałowicz i Piotr Kasprzak, koji već intenzivno rade na zimskom prijelaznom roku", kaže Adamczuk. "Samo u posljednjih nekoliko dana posjetili smo nekoliko europskih liga, gdje smo uživo gledali igrače koji potencijalno mogu pojačati Widzew.

Po mojem mišljenju, osobno promatranje ključan je element dobrog procesa regrutacije igrača i omogućuje precizniju procjenu ne samo njihovih vještina nego i uklapanja u stil momčadi. Što se tiče upravljanja Sportskim odjelom, već smo razradili podjelu odgovornosti i zaduženja između Piotra i mene i u takvom ćemo sastavu nastaviti raditi."

"Upravni odbor Kluba zahvaljuje Mindaugasu Nikoličiusu i Igoru Čerini na njihovu doprinosu razvoju Kluba i momčadi te im želi puno sreće u daljnjoj profesionalnoj karijeri", piše u zaključku.

Igrao je važnu ulogu u hrvatskom nogometu

Litavac Nikoličius je prvi posao u nogometu imao kao sportski direktor škotskog Heartsa, gdje je radio od 2006. do 2008. Zatim je 2010. postao sportski direktor Žalgirisa iz Vilniusa. U sedam godina, koliko je bio tamo, klub je osvojio četiri naslova prvaka i šest kupova Litve.

Nikoličius je ostavio velik trag u hrvatskom nogometu. Bio je sportski direktor i potpredsjednik Gorice od 2018. do 2020. godine, u razdoblju kad se taj klub stabilizirao kao prvoligaš. U siječnju 2021. preuzeo je tu funkciju u Hajduku. Za vrijeme njegovog mandata, koji je trajao tri godine i tri mjeseca, Hajduk je promijenio niz trenera: Paola Tramezzanija, Jensa Gustafssona, Valdasa Dambrauskasa, Ivana Leku te dva puta Mislava Karoglana.

Nikoličius je odradio i velike izlazne transfere u Hajduku: Luke Vuškovića u Tottenham za 11 milijuna eura i Stipe Biuka u Los Angeles FC za 6.5 milijuna eura. Hajduk je za vrijeme Nikoličiusa osvojio dva Hrvatska kupa. Dao je ostavku u travnju 2024., prije isteka ugovora na ljeto. Hajduk mu nije želio produljiti ugovor, a naslijedio ga je Nikola Kalinić.