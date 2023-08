NIKOLA VLAŠIĆ IZ WEST HAMA SE VRAĆA U TORINO Ugovor vrijedi 11 milijuna funti, dijeli ga samo liječnički pregled

Konačno je okončana neslavna epizoda Nikole Vlašića u West Hamu, piše gol.hr.

Hrvatski nogometni reprezentativac napustio je redove engleskog premierligaša u transferu vrijednom 12 milijuna eura, a uskoro bi trebala stići i službena potvrda.

Popularni Niksi vraća se na dobro znanu adresu, u Torino gdje je prošle sezone odradio uspješnu posudbu. U 34 susreta talijanske Serie A upisao je pet pogodaka i šest asistencija, a u središnjem dijelu sezone imao je vidljiv pad u formi.

Ipak pred sam kraj sezone ubacio je u brzinu više i pomogao momčadi hrvatskog trenera Ivana Jurića da ostvari što bolji plasman na ligaškoj ljestvici. Na kraju su sezonu okončali na devetom mjestu, a to je Vlašiću donijelo toliko željeni odlazak iz engleskog nogometa.

Prije nekoliko dana talijanski su mediji otkrili razmjere Vlašićevog nezadovoljstva upravom engleskog premierligaša koja se nikako nije mogla dogovoriti s Torinom oko visine odštete:

"Ne želim ostati u West Hamu pod ovim uvjetima, želim igrati za Torino. Niti moja obitelj se ne želi vratiti u Englesku. Nisam zainteresiran za druge opcija. Znam da je Torino ponudio devet milijuna eura, što nije zanemariv novac, mislim da je pošten prema vašim potrebama. Vi ne pregovarate. Odbijete ponudu bez da kažete koliko zapravo želite", poručio je Vlašić upravi West Hama.

Nikola #Vlasic back to @TorinoFC_1906 from @WestHam, done deal for a £11m fee. He will undergo medicals on Tuesday. @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 7, 2023