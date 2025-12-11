Niko Sigur nominiran za nogometaša godine u Kanadi

Veliko priznanje stiglo je na adresu Hajdukovog igrača Nike Kristiana Sigura. Kanadski nogometni savez objavio je popis nominiranih za najboljeg nogometaša Kanade u 2025. godini, a među odabranima se našlo i ime 22-godišnjeg igrača splitskih 'Bilih'.

U elitnom društvu

Sigur se našao u konkurenciji s poznatim imenima iz europskog nogometa. Za prestižnu nagradu bore se i Jonathan David iz Juventusa, Promise David iz belgijskog USG-a, Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps), Tajon Buchanan i Tani Oluwaseyi iz Villarreala, Riche Lareya (Toronto) te Dayne St. Clair (Minnesota United). Zanimljivo je da je Hajdukov igrač ujedno i najmlađi među svim nominiranima, piše Index.

Iznenađenje zbog izostanka najveće zvijezde

Mnoge je iznenadilo što se na popisu nije našao kapetan kanadske reprezentacije i igrač Bayerna, Alphonso Davies. Razlog je njegova duga pauza - na teren se vratio tek u utorak nakon devet mjeseci izbivanja zbog ozljede. U pobjedi Bayerna nad Sportingom od 3:1 ušao je u 88. minuti umjesto Sergea Gnabryja.

Svoj povratak je prokomentirao i na Instagramu: "Dobar je osjećaj vratiti se nazad! Radim ono što najviše volim!"

Odlična godina u bijelom dresu

Za Sigura je ova nominacija kruna odlične sezone u Hajduku, za koji je ove godine upisao 20 nastupa, jedan gol i jednu asistenciju. Kod novog trenera Gonzala Garcije igra pretežno u veznom redu, dok je pod vodstvom Gennara Gattusa dirigirao desnom stranom, kao bek ili krilo. U dresu kanadske reprezentacije zabilježio je 15 nastupa i postigao dva pogotka.