Nikli betonski nosači mosta, hoće li nadvožnjak biti gotov do ljeta? Evo o kome sve ovisi...

Ima već neko vrijeme da se putnici-namjernici, ali i dnevna migracija zbog posla ('commuter vulgaris'), vesele prizorima na solinskoj Širini: iz zemlje su iznikli moćni betonski nosači, stručno piloti, njih ukupno 134 (!), kako bi nosili nadvožnjak preko križanja, ali i novi most preko Jadra!

Da, naslućuje se kraj posla s rekonstrukcijom jednog od najopterećenijih križanja u državi, a mi smo Hrvatskim cestama, investitoru u ovaj veliki infrastrukturni projekt, postavili par pitanja. Najbitnije, kad će sve biti gotovo...

- Tijek radova značajno su usporili zaštitni arheološki radovi te izmještanje brojnih podzemnih instalacija, zbog čega je rok dovršetka produžen do 15. srpnja 2026. godine.

Dodatna arheološka istraživanja na pozicijama temelja mosta su završena, kao i izmještanje plinskih instalacija, što je omogućilo nastavak građevinskih aktivnosti. Nakon dovršetka bušenih pilota započela je izrada temelja i stupova mosta. - podsjetili su nas iz HC-a da su arheološki radovi, iskapanja i osiguranje povijesnih nalaza trajali najmanje dvije godine, a za to vrijeme je ovaj građevinski posao bio pauziran.

- Trenutačno najveći rizik za završetak projekta predstavlja kašnjenje početka proizvodnje čelične rasponske konstrukcije mosta Jadro. Zbog toga je izgledno pomicanje planiranog roka dovršetka za približno dva mjeseca u odnosu na ranije predviđeni datum.

Unatoč navedenom, Investitor očekuje da će se kašnjenje nadoknaditi pojačanjem resursa i optimizacijom dinamike radova. - optimisti su u Hrvatskim cestama u odgovoru na naše pitanje očekuju li probleme s DIV Grupom. Jer upravo je splitski škver i korporacija Tomislava Debeljaka dobila posao proizvodnje čelika za most. A kako su oni već mjesecima u financijskim i pravnim dubiozama, realnim se ukazuju određeni problemi s isporukom čeličnih konstrukcija...

Klasična je to 'kvaka 22', ne mogu se ljudi izbaciti iz posla kojeg su pošteno dobili na natječaju (prije određenog broja godina doduše, a to što se situacija u međuvremenu promijenila nije njihov problem), iako je pitanje hoće li isporučiti sve što se od njih traži. A to se neće znati sve dok ne dođe vrijeme za škverski dio posla...

Unatoč optimizmu investitora, moramo ovdje napomenuti kako eventualna nemogućnost DIV Grupe za izvršenjem ugovorenog posla na Širini znači odgađanje završetka posla (novi natječaj, novi odabir izvođača za čelike, rokovi za žalbe...) za najmanje godinu dana. Postavili smo upit u tom smjeru glasnogovorniku Brodosplita, kako napreduju radovi na konstrukciji za most preko Jadra, no odgovor u proteklih pet-šest dana nismo dobili...

Dobro, nećemo biti zloguki proroci, ajmo pretpostaviti da će sve doista biti gotovo u zadanim rokovima. Iz Hrvatskih cesta najavljuju kako će, zbog opterećenosti križanja prometom, rekonstrukcija ovog prizemnog dijela križanja krenuti tek kad se dovrše most i nadvožnjak. Napomenimo i kako su višegodišnja mjerenja prometa u Solinu, nedaleko Širine, pokazala kontinuirani rast brojki, bilo za PGDP, bilo za PLJDP: prosječni godišnji dnevni promet je narastao preko 50 tisuća vozila, a prosječni ljetni dnevni promet bez problema probije granicu od 60 tisuća vozila, dnevno! To su brojke koje u cijeloj državi dosegne tek križanje u Stobreču, 'jača' su ta križanja na godišnjem nivou i od mjerne postaje Lučko na A1 koja ih premaši tek u ljetnim mjesecima kada se na tom dijelu autoceste bilježi i do 70 tisuća vozila dnevno...

- Zbog izrazito velikog prometnog opterećenja na križanju Širina, ranije privremene regulacije prometa dovele su do zagušenja, pa je izrađeno novo prometno rješenje koje omogućuje izvođenje radova bez narušavanja funkcioniranja postojećeg sustava.

Zbog toga je odlučeno da će radovi na rekonstrukciji postojećeg križanja te sanaciji mostova Novi i Stari Jadro, za koje je potrebno potpuno zatvaranje jedne ili više prometnih traka, započeti tek nakon puštanja prometa preko novoizgrađenog mosta.

A za prave ljubitelje ovakvih građevinskih poduhvata, iz HC-a su nam ponovili dio tehničkih karakteristika zahvata na Širini u Solinu. Uz još jednu brojčanu napomenu:

- Rekonstrukcija državne ceste DC8 započinje na ulazu u Solin iz smjera Kaštela, u blizini lokaliteta antičke Salona, te se proteže do 50 metara prije deniveliranog križanja DC8 s ulicom Antuna Gustava Matoša. Projekt obuhvaća izgradnju nove prometnice između postojećih razdvojenih kolnika te izgradnju deniveliranog prijelaza preko raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine približno 510 metara.

U sklopu zahvata planirana je izgradnja mosta Jadro, rekonstrukcija ulice Marka Marulića, izmještanje podzemnih instalacija te sanacija postojećeg križanja Širina i postojećih mostova Novi i Stari Jadro.

Most Jadro projektiran je s dva kolnika, svaki ukupne širine osam metara, uz razdjelni pojas širine tri metra. Predviđene su servisne staze sa zaštitnim odbojnim i zvučnim barijerama, dok će na dijelovima bez zvučnih zaštita biti postavljene pješačke ograde.

Temeljenje mosta najvećim je dijelom planirano na armiranobetonskim bušenim pilotima promjera 150 centimetara, ukopanim pet metara u čvrstu stijenu. Većina od ukupno 134 pilota bit će duljine oko 33 metra. Rasponski sklop mosta ukupno je širok 22,9 metara, dok donji ustroj čini 17 armiranobetonskih stupišta, uključujući dva upornjaka i 15 stupova. Spregnuti dio mosta sastoji se od 13 raspona, a integralni dio od dva raspona.

Građevinska dozvola je pravomoćna, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 18.283.072,18 eura bez PDV-a.

Po završetku montaže čelične konstrukcije na prva tri polja mosta započet će izrada armiranobetonske kolničke ploče, dok će se montaža čelika paralelno nastaviti na ostalim dijelovima.