Saborski zastupnik iz redova Mosta, Marin Miletić u podružem Facebook statusu objasnio je javnosti razloge zbog kojih neće podržati priznanje Palestine.

Status prenosimo u cijelosti i autentično:

- Nikada neću dignuti u Saboru ruku za braću onih koji su mom Hrvatu Tomislavu Salopeku nožem odrubili glavu!

Priznanje Palestine bih mogao poduprijeti bez problema kada cijelim područjem Gaze ne bi upravljali islamistički teroristi Hamasa. Čija braća su odrubila nožem glavu našem Hrvatu Tomislavu Salopeku, to su snimila i taj gnjusan zločin je gledao i grozio se cijeli svijet, a to je jedan od tisuće tisuća njihovih zločina. Jer da sada dignem ruku za Palestinu, digao bih ruku u zrak za talibane, teroriste, a to nikada neću učiniti. Palestinu mogu podržati kada islamistički teroristi budu uhićeni, osuđeni na doživotnu robiju i kada se Palestina i Izrael međusobno priznaju. To je rješenje. Ostalo su floskule političara i hibridni rat ljudi sjena.

Možemo, ta opskurna elitistička kvazi lijeva stranka koja u Hrvatski sabor dolazi u starkama i bosih nogu, radi pritisak na zastupnike da u petak dignemo ruke za terorističku islamističku organizaciju u Hrvatskom saboru, jer Hamas je klasična islamistička teroristička organizacija. Pritom jugoslavenski nacionalisti iz Možemo nisu htjeli dignuti svoje stražnjice, pokazati zrnce časti i morala i doći na jamu Jazovku gdje se odavala počast za 884 tijela nedužno ubijenih Hrvata, svirepo bačenih u jamu smrti.

Nikada se Možemo i ta kvazi ljevica u Saboru nisu oglasili o više od 50.000 ubijenih kršćana, civila!!, u Nigeriji od islamističkih ekstremista. Nikada nisu zatražili zaštitu za progonjene i ubijane kršćane u Libanonu. Libanon je bio poput Švicarske, a palestinski teroristi pretvorili su ga u klaonicu. U Siriji je u deset godina ubijeno preko 300.000 civila. Među kojima su i stari kršćani. Strašno. I tu svi ovi licemjeri šute kao zaliveni. U Sudanu je najveća kriza na svijetu. 12! milijuna ljudi! je raseljeno, gotovo 5 milijuna ljudi je pobjeglo izvan Sudana, a preko 60.000 ljudi je umrlo i ubijeno u godinu dana! Gdje čitate o tome? Koje političke snage su se oglasile? Mah. Kakvi fejkeri skupljači političkih poena.

Dajte da budem jasan do kosti. Hamas je teroristička svirepa islamistička organizacija. Ubijaju neistomišljenike, ljude drugačije seksualne orjentacije vješaju po ulicama i bacaju sa zgrada, tlače i diskriminiraju žene. Pokrali su stotine milijuna eura koje im je slala Europa i svijet za obrazovanje i razvoj na - oružje i tunele u ratu protiv njihova smrtnog neprijatelja - Židova za kojeg u svojim dokumentima službeno imaju napisano: potpuno uništenje Izraela, cijelog, kao svoj glavni - cilj. Napali su Izrael. Koja je tu baš cijela priča, otkrit će se, siguran sam. Ali, taj HAMAS je prvi ubio 1.200 civila, oteo 200 civila i sam uzrokovao odmazdu Izraela koja sada ne prestaje...

Ima li Izrael moju podršku dok stradavaju civili? Dok se

ruše zgrade i tjera se stotine tisuća ljudi na bijeg? Nema, nikada! Osuđujem li sve to? Apsolutno. Ali, hoću li iz razloga jer je narod pod utjecajem hibridnog rata islamističkih terorista, a pojedini pametnjakovići idu niz dlaku struji - stati uz braću onih islamista koji su mom Hrvatu Tomislavu Salopeku odrubili nožem glavu? Koji sebe i druge raznose u zrak vjerujući da je to dobar čin? Koji diskriminiraju žene, djecu, sve one drugačije? Nikada ih neću podržati. Nikada! Neka Palestina prizna Izrael i neka ga prestane željeti uništiti. Onda neka Izrael prizna Palestinu. Neka se rat završi, a teroriste, sve, se pohvata i osudi na doživotne robije. To je put. Sve ovo drugo su licemjerne političke igre u svrhu manipulacije javnosti u njihovom hibridnom ratu.

Za licemjerni prijedlog opskurnih Možemo nikada neću dignuti ruku niti u Hrvatskom saboru niti bilo gdje u svemiru! - napisao je Miletić na Facebooku.