Nikad više svita na Obrovu: Pravoslavni Uskrs proslavljen uz poruke jedinstva i nade

Danas je u Splitu, u srcu grada, proslavljen najvažniji kršćanski blagdan – Uskrs (Vaskrs) po julijanskom kalendaru. No, ovo nije bila samo još jedna u nizu proslava; bila je to nedjelja koja će se pamtiti po nevjerojatnom zajedništvu i rijekama ljudi koje su se slile u Hram svetog Save na Obrovu.

"Cila Europa u Splitu"

"Puno svita, kažu nikad više!" – rečenica je koju smo danas najčešće čuli. I uistinu, Split je danas bio prava pravoslavna Europa u malom. Uz domaće vjernike, liturgiji su u ogromnom broju prisustvovali gosti iz Grčke, ali i pripadnici ruske i ukrajinske zajednice, vjernici iz Bugarske, Rumunjske, pa čak i pravoslavni Albanci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svečanu liturgiju predvodio je splitski paroh, protojerej-stavrofor Milan Kadijević, uz sasluženje jereja Mladena Skopljaka. U zraku se osjetila posebna energija – duh uskrsne radosti koji ne poznaje granice ni nacionalnosti.

Patrijarh Porfirije: Mir i jedinstvo kao temelj

U Vaskršnjoj poslanici za 2026. godinu, koju je vjernicima prenio paroh Kadijević, patrijarh Porfirije naglasio je pet ključnih stupova za svakog vjernika: jedinstvo, ljubav, mir, snažna vjera i solidarnost. Poseban naglasak stavljen je na podršku narodu na Kosovu i Metohiji, ali i na potrebu za mirom koji je ključ napretka svakog društva.

Od jutrenja do bogate trpeze

Vjerski obredi započeli su još u subotu uskršnjim jutrenjem, a kulminirali današnjom liturgijom u 9 sati. Nakon duhovne obnove, slavlje se seli u domove uz dobro poznate običaje.

Splitski pravoslavci drže do tradicije: od umivanja vodom u kojoj je crveno jaje za zdravlje, preko nezaobilaznog tucanja jajima, pa sve do bogatog ručka. Na stolovima se, uz blagoslovljeno jaje, našlo svega – od pečenog prasećeg i janjećeg pečenja, preko popularne mimoza salate, pa do domaćih dalmatinskih delicija poput pršuta, šunke i sira.

Slavlje se nastavlja i sutra, na tzv. Pobusani ponedjeljak, kada se odlazi na groblja kako bi se radost Uskrsa podijelila i s onima koji više nisu s nama.

Čestitke vrha Grada i Županije

Važnost ovog blagdana za grad pod Marjanom prepoznali su i čelnici lokalne samouprave. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta uputio je toplu čestitku svim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti:

"Neka vam Uskrs donese mir, zdravlje i duhovnu snagu, te ispuni vaše domove radošću, nadom i zajedništvom. Hristos vaskrse!"

Lijepim željama i porukama mira pridružio se i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, potvrđujući snažan duh suživota koji vlada u našoj županiji.

Iz Splita danas odlazi najljepša moguća slika – slika punog Hrama, radosnih lica i zajedništva koje nadvladava sve izazove današnjice.

Hristos vaskrse!