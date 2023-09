NIKAD VEĆI BROJ IZDAVAČA I KNJIGA! Sve je spremno za šesti Mediteranski festival knjige u Splitu

Pripreme za šesti Mediteranski festival knjige, koji se od 27. rujna do 1. listopada održava u Velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu, ulaze u završnu fazu. Program koji je pripremljen (https://mfk.hr/program/), uz prodajni sajam knjiga, obećava istinski praznik knjige i čitanja. Kao i ranijih godina, ulaz na Festival je besplatan, pa se opet očekuje veliki broj posjetitelja.

O svim aspektima festivala — od poslovnog do kulturološkog — na konferenciji za novinare u zgradi splitske gradske uprave u petak, 22. rujna govorili su Slavko Kozina, predsjednik organizatora Festivala Zajednice nakladnika i knjižara HGK, član vijeća Zajednice Mišo Nejašmić, te članica Uredničkog odbora MFK Patricija Horvat. Konferenciji je nazočio i Mario Negotić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splita, grada koji je i ove godine, uz Ministarstvo kulture i medija, te Splitsko-dalmatinsku županiju jedan od pokrovitelja Festivala.

Kako je rekao Slavko Kozina, MFK i dalje raste, "krenuo je u prvi razred osnovne škole".

"Željeli smo da se dogodi tradicija, i ona se dogodila. Dolazi nam 60-70 nakladnika iz Hrvatske i regije, dvorana je puna, imat ćemo brojne programe, od radionica do promocija jer je važno da doznamo što se događa na književnoj sceni, a tu je i prigodna prodaja s velikim popustima. Cilj nam je i uključivanje ove manifestacije u bîlo grada, i to smo postigli. Uz suradnju Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva kulture i medija i Hrvatske gospodarske komore, manifestacija koja okuplja do 50 tisuća posjetitelja itekako pridonosi kvaliteti života", rekao je Kozina.

I Mario Negotić pohvalio je suradnju i istaknuo kako je izdavaštvo jedna od djelatnosti koju Split želi poticati, i izrazio nadu da će suradnja grada i MFK potrajati još puno godina.

Festival, jedan od najvećih knjižarskih i književnih sajmova u Hrvatskoj, otvara se u srijedu, 27. rujna u 14 sati, uz nazočnost - među ostalima - ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. Odmah nakon otvorenja ministricu će u svojevrsnom specijalnom festivalskom izdanju saborskog aktualca, Aktualnoj uri, pitanjima o Nacrtu prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku obasuti Kruno Lokotar te sudionici i posjetitelji panela - književnici, jezikoslovci, novinari, nakladnici i svi drugi zainteresirani.

Program promocija i drugih događanja predstavila je Patricija Horvat, članica uredničkog tima uz Krunu Lokotara i Katju Grcić. Kako je rekla, promovirat će se djela svih žanrova, najvažnija djela recentne produkcije. Nažalost, zbog bolesti autora izostat će predstavljanje Broda za Issu Roberta Perišića, čiji je novi roman jedan od hitova ovoga ljeta.

"Ugostit ćemo zato neke od autora koje godinama, možda i nikada nismo vidjeli i čuli u Splitu, poput Marka Gregura ili velikog Svetislava Basare. Tu su i splitske snage poput dobitnika VBZ-ove nagrade Nebojše Lujanovića, Borisa Dežulovića i njegovog romana za mlade, Tee Tulić, Borisa Škifića i još mnogih drugih. Međunarodnu dimenziju Festivala donijet će gosti iz Ukrajine, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije", rekla je Patricija Horvat, koja je najavila i brojne radionice za djecu i mlade.

Vrijedi navesti što nas sve čeka, a kreće se jako od prvog dana. Nakon panela o zakonu o hrvatskom jeziku led probijaju autori okupljeni oko udruge SpLitera i crnogorskog portala Fokalizator Jelena Nelević, Tijana Radulović, Boris Đurović i Andrija Radović, uz moderiranje Edija Matića i Vladimire Vojinović. Popodne se nastavlja uz uvijek zanimljivog Ivicu Jakšića Čokrića Puka koji će zajedno s Katjom Grcić predstaviti svoje novo djelo Sto godina trudnoće.

Prvi dan završava poslasticom za ljubitelje literature o društvenim znanostima - predstavljanjem kultne srpske Biblioteke XX vek koju već desetljećima vodi Ivan Čolović, a kojem će se na pozornici pridružiti Dubravka Stojanović i Kruno Lokotar

Drugi dan počinje uz još jednog u Hrvatskoj rijetko viđenog, a vrlo uglednog gosta, beogradskog književnika i sjajnog kolumnista Svetislava Basaru, čiji će novi roman Rekapitulacija (završni dio trilogije, u Hrvatskoj objavljen prije nego u Srbiji) uz autora predstaviti Kruno Lokotar.

Slijedi promocija putopisa Eldora poznatog splitskog jedriličara Sanija Delića, promotori su Ivo Šćepanović i Kruno Lokotar, a potom ostajemo uz more i nove zbirke Senka Karuze Krađa i Katje Grcić Istina nedjeljom i drugim danima. Predstavit će ih Irena Delonga.

Trećeg dana sigurno će zanimljivo biti na predstavljanju romana za mlade Život i snoviđenja neustrašivog žohara Zaštomira, noviteta iz pera Borisa Dežulovića kojem će se pridružiti Patricija Horvat.

Prije toga, Marinko Koščec predstavit će knjigu Ivana Katičića Ovdje ničeg nema. Istoga dana saznat ćemo što u knjizi Šalaporte donosi Marko Gregur (uz promotoricu Patriciju Horvat). Dan završava "vrućom pričom", jer nam u goste dolazi Aleksandar Stanković s kojim će o njegovoj intimnoj ispovijedi o borbi s depresijom, knjigom Depra, razgovarati Tanja Mravak.

U svojevrsnoj subotnjoj matineji Nebojša Lujanović ugostit će čitanog i nagrađivanog bosanskohercegovačkog pisca Almina Kaplana, i razgovarati s njim o romanima Šušanj i Razgovori s Markom.

Do kraja dana nizat će se još zanimljivih promocija - Tamara Bilankov i njezina Iz kuće po kojoj pada kiša (promotorica Luca Kozina), Kamen, cvijet i amen Borisa Škifića (predstavlja Sara Kopeczky), Tea Tulić i Strvinari starog svijeta (Katja Grcić), Terca na tišinu Sanina Karamehmedovića (Krešo Blažević i Zlatko Gall) i vječni Dnevnik Pauline P. Sanje Polak (Sara Kopeczky i Grozdana Ribičić), koji je opet postao aktualan nakon premijere istoimenog filma.

Vrlo važnim panelom počinje posljednji dan. Doznat ćemo Kako razgovarati s djecom o ratu, a govorit će ukrajinski gosti kazališni i filmski redatelj, scenarist i TV voditelj Eugen Stepanenko, te njegova kći Solomija Stepanenko, suautorica knjige Abeceda rata. Priključit će im se psihologinja Žana Pavlović, te ukrajinistica Darija Pavlešen. I u nastavku ostajemo u znaku Ukrajine, jer će djela Jurija Lisenka Ide svašta! i Strašna šuma predstaviti Darija Pavlešen i Josip Ivanović.

U programu Trojica u nedjeljom u dva Antun Pavešković razgovarat će s Matkom Sršenom o njegovoj knjizi Rokaška Kraljevina, i s Radom Jarkom o djelu Put na Solaris. A dan i cijeli festival završit će laureatima. Kristina Tešija razgovarat će s dobitnicima Nagrade Marina Držića Katjom Grcić, Edijem Matićem, Hanom Konsom i Anom Maras Harmander, a potom će Srećko Jurišić predstaviti roman Tvornica Hrvata za koji je Nebojša Lujanović nedavno dobio nagradu VBZ-a za neobjavljeni roman.

Jedna od tradicija koje MFK s ponosom održava radionice su za djecu i mlade iz škola u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županji, koje se održavaju u Bookvariju i Malom Bookvariju. Tako će Jelena Pervan za učenike od 1. do 5. razreda osnovnih škola održati literarnu radionicu na kojoj će djeca dobiti zadatak kreiranja novih, izmišljenih riječi i tako ući u zabavan, ali ponekad zahtjevan svijet autora dječje književnosti. S nešto starijim učenicima osnovnih škola i srednjoškolcima radit će Renato Baretić i upoznati ih s raznim spisateljskim tehnikama.

Hrvoje Marko Peruzović, pak, održat će likovnu radionicu za učenike svih razreda osnovnih i srednjih škola. Ipak, i one će biti naslonjene na literaturu, recimo ilustriranjem omiljenih priča ili pjesama, ili davanjem lika nekom književnom junaku. Bit će i humora, od crtanja karikatura, do duhovitog deformiranja teksta i likova.

Nastavlja se i suradnja s udrugom MoSt, čije će Tete i barbe pričalice svaki dan sat vremena pričati priče djeci iznad tri godine, oživljavajući svojim glasom književne likove i voditi male slušatelje u svijet mašte. Sigurno će veliku pažnju izazvati i kviz o Harryju Potteru namijenjen djeci od 9 do 15 godina, kojeg će voditi Vedran Bratušek iz Mozaik knjige. Najbolji kvizaš bit će nagrađen najnovijom knjigom iz serijala, a sudionici će se upoznati i s ilustratorima naslovnica.

Nutricionistkinja dr. sc. Vesna Bosanac uz čitanje slikovnice Naš veseli dan približit će djeci od 3 do 7 godina zdravu prehranu i važnost redovite tjelovježbe za normalni rast i razvoj. Tamara Bilankov će se pak na zanimljiv način poigrati s adolescentima starijim od 16 godina. Na radionicu je potrebno donijeti jednu digitalnu fotografiju iz djetinjstva, obiteljski portret ili fotografiju sebe iz ranijeg djetinjstva s nekim od članova obitelji. Polaznici će pokušati opisati sebe i članove svoje obitelji koji se nalaze na fotografiji, a potom u programu za obradu slike i zvuka digitalnoj fotografiji pridodati snimljeni zvuk. Rezultat će biti kratki eksperimentalni film kojemu je žarište priča i karakter pripovjedača.

Tradicionalne su već i radionice u organizaciji splitske Gradske knjižnice Marka Marulića, kao i Maštaonica Slavice Mihotović u kojoj će se dijete - dok roditelji kupuju knjige ili slušaju promocije - zaigrati i kreativno izraziti.

Prema riječima Miše Nejašmića, očekuje nas Festival s nikad većim brojem knjiga, i nikad većim brojem izdavača, koji će donijeti veliku širinu ponude.

"Nadamo se da će i ove godine veliki broj ljudi konzumirati ovaj naš kulturni proizvod i da ćemo sačuvati knjigu i čitanje kao civilizacijske tekovine", zaključio je Nejašmić.

Sve informacije o sajmu, festivalu, radionicama i drugim događanjima bit će redovito objavljivane na mrežnim stranicama Festivala (https://mfk.hr) te društvenim mrežama Festivala (MFK Facebook i MFK Insta) odnosno dostupne upitom na e-mail adresu mfk@mfk.hr. Ulaz na festival je besplatan, a radno vrijeme je od 10 do 20 sati u srijedu, četvrtak i nedjelju dok je u petak i subotu od 10 do 21 sat.