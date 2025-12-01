Nikad bogatiji prosinački program u Zoni: druženja, sajmovi, radionice i izložba!

Prosinac u Zoni donosi više od dvadeset događanja - tematskih druženja, sajmova, radionica i otvorenje nove izložbe. U prvom tjednu u programu su Sajam razmjene, Šahovsko popodne i prva glazbena Kvizona.

- Prvo glazbeno izdanje najposebnijeg splitskog kviza Kvizona održat će se u petak, 5. prosinca, u 18 sati u Zoni. Ispitivat će se znanje o glazbi, ekipe se formiraju slučajnim odabirom na početku kviza, a sudjelovanje je besplatno - najavljuje popularni koncept kvizaškog druženja Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Tradicionalni šahovski turnir održat će se u subotu, 13. prosinca, u 18 sati. Nagradni turnir otvoren je za sve zainteresirane, i profesionalce i amatere, a sudjelovanje je besplatno. U istom tjednu planirane su i radionica božićnih ukrasa, Anime zona, Kvizona općeg znanja te radionica Ljubav ne boli.

- Radionica "Ljubav ne boli! – prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih" održat će se u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. prosinca, u 17 sati. Sudjelovanjem možete naučiti kako prepoznati granice između ljubavi i ljubomore te koketiranja i seksualnog uznemiravanja, ali i mnoga druga korisna znanja. Voditeljice radionice su Ivana Čović i Josipa Kokorić Tomašević, stručnjakinje iz Lige za prevenciju ovisnosti - najavljuje Zubanović.

U drugoj polovici mjeseca Maja Perak otvorit će posljednju izložbu desetog ciklusa Mladi izlažu te održati radionicu monotipije. Open mic bit će otvoren i za karaoke i za stand up, a Jackbox party game night okupit će ljubitelje videoigara. Blagdanskom ozračju doprinijet će prigodna Slušaona i božićno izdanje Filmskog kluba te sajam odjeće i rukotvorina Pazarium koji će se održati na sam Badnjak.

- U utorak, 16. prosinca, u 18 sati nova radionica u sklopu savjetovališta Prika dat će vam priliku da istražite kako se zapravo osjećate u blagdanskom razdoblju. Prijavite se na radionicu "Blagdani bez filtera: Kako se stvarno osjećam?" koju će voditi mag. paed. Andrea Ratković Kozomara, edukantica geštalt psihoterapije - poziva Zubanović.

U zadnjem ovogodišnjem tjednu održat će se Speed friending, druženje uz društvene igre "Ajmo se igrat: Živa istina" te događanje "Kava, čestitke i zagrljaj!" na kojem ćete moći napisati posebnu novogodišnju čestitku. Sve informacije i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupne su na klubzona.net.