Nijemci uhitili državljanina RH zbog sumnje da je upravljao dronom iznad aerodroma u Frankfurtu

U petak navečer zračni promet na aerodromu u Münchenu ponovno je paraliziran i to opet zbog dronova. Iznad perona i uz ogradu aerodroma uočeno je više letećih objekata. Njemačka kontrola zračne plovidbe obustavila je u 21:18 sav promet do početka zabrane noćnih letova u ponoć, prenosi Dnevnik.hr.

Kako piše BILD, u Münchenu je navodno bilo riječ o vojnim izviđačkim dronovima.

Prema podacima aerodroma, 23 dolazna leta preusmjerena su, 12 letova prema Münchenu otkazano. 46 polazaka nije moglo krenuti prema planu: otkazani su ili su odgođeni za 4. listopada. Pogođeno je 6500 putnika.

Policijski helikopter Savezne policije bezuspješno je tražio pilota drona. To proizlazi iz tajnog izvještaja Savezne policije. Tek je u subotu ujutro zračni promet postupno nastavljen.

Uhićenje u Frankfurtu na Majni

Već ujutro 3. listopada stacionarni sustav za otkrivanje dronova Savezne policije prijavio je dron u zapadnom dijelu frankfurtskog aerodroma — na udaljenosti od oko 700 metara. Hessenska policija odmah je poduzela opsežne potrage.

Službenici su uspjeli uhititi 41-godišnjeg Hrvata koji je upravljao dronom. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak. Istraga provjerava zašto je bio s dronom na aerodromu. To proizlazi iz tajnog izvještaja Savezne policije.

Prelet iznad skladišta streljiva i policijske eskadrile

I na sjeveru Njemačke dogodili su se incidenti. U Donjoj Saskoj policija je poslijepodne prijavila prelet iznad skladišta streljiva kod Jevera — ovaj put malim zrakoplovom. Istraga do sada nije dala spoznaje o porijeklu zrakoplova.

Već 2. listopada u Gifhornu su uočena tri drona, dijelom u formacijskom letu. Letjelice su se kretale na visini oko 100 metara i dosezale brzinu do 100 km/h. U blizini se nalazi sjedište zrakoplovne eskadrile Savezne policije Gifhorn.