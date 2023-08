NIJE ŠALA Slavni voditelj BBC-ja došao snimiti emisiju o Hrvatskim željeznicama

Great Continental Railway Journeys ime je BBC-jeve dokumentarne serije koja uz slavnog voditelja Michaela Portilla promiče "sporo putovanje željeznicom" i znamenitosti na prostoru kojim putuje. Trenutno snima u Hrvatskoj kojoj će posvetiti četiri epizode.

Snimanje serijala započelo je danas u Istri, a Portillo će željeznicom nastaviti ka Buzetu, pa potom od Rijeke prema Lici i Dalmaciji, javlja HRT. Danas je odjenuo uniformu HŽ-a koju je nahvalio rekavši za nju da je prekrasna i da pokazuje kako "ljudi koji tu rade vole svoj posao."

To je, kaže, tako lijepo vidjeti. Portillo je pričao kako u Engleskoj postoji nostalgija za starom željeznicom. "To su stare signalne kutije, pouzdanije od računalnih sustava koji se iznenada mogu ugasiti, ljudi u Britaniji bi se oduševili da to vide", kazao je o napravama koje koristi HŽ.

Slow travel trend

Novinar HRT-a pitao je britanskog voditelja zašto promovira putovanja sporom željeznicom. "To je najbolji način upoznavanja krajolika i ljudi! A tko zna, možda se i romansa tvog života dogodi baš u vlaku", kazao je.

Željka Mirčić iz HŽ Infrastrukture kazala je kako Portillo promovira "slow travel trend." "Ona ne funkcioniraju u svakodnevici kad odlazimo na posao, u školu itd, slow travel su putovanja za provođenje vikenda i godišnjih odmora", kazala je.

Kristina Mamić iz HTZ-a dodala je kako jednu epizodu Great Continental Railway Journeysa pogleda devet milijuna ljudi u Velikoj Britaniji. "Ali ako znamo da će se ona prikazivati i izvan Britanije, onda možemo samo pretpostaviti koji je doseg jedne takve emisije", istaknula je.