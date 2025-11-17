Nije ni Thompson ni Prijovićka. Zagrepčani po kiši u redu čekali karte za koncert

Zagrepčani su, unatoč kiši i lošem vremenu, čekali ulaznice za popularni punk-rock bend The Offspring čiji se koncert zbog ogromne potražnje preselio sa Šalate na Velesajam.

"Punk is NOT dead! #theoffspring #zagreb", objavili su iz Rockmarka uz fotografije reda ispred njihove poslovnice. Ulaznice se prodaju i u Dirty Old Shopu, a redovi su bili i tamo.

Reporteri su obišliRockmarkovu poslovnicu oko 12:40, i tada redova više nije bilo što bi moglo značiti da su se ulaznice već rasprodale, no službene potvrde još nema, piše Index.

Za tri sata prodali Šalatu

Podsjećamo, nakon što su za samo tri sata rasprodali stadion Šalata, koncert benda The Offspring seli se na plato ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu, a veliki open air koncert održat će se u nedjelju, 14. lipnja 2026. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Nastup kalifornijskih punk rock legendi i jednog od najvećih bendova žanra rasprodan je više od sedam mjeseci uoči datuma koncerta, pa se zbog velikog interesa koncert seli na veću lokaciju.