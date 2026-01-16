Nije lako umrijeti: Bolje grobnice i preko 10 tisuća eura. "Proširujemo Lovrinac za 450 mjesta"

Rast cijena nekretnina prati i rast cijena vječnih počivališta. Problema su svjesni svi, a najviše oni koji to pitanje nemaju riješeno.

Godinama je u problemu Zadar gdje se ne može kupiti nova grobnica. Ali nude privremeno rješenje jer drugog još nemaju. Uskoro će trajno riješiti problem jer bi dugoočekivano novo gradsko groblje u naselju Crno trebalo biti završeno u ovoj godini.

Kremiranje je sve traženije pa su u izgradnji i pretinci za urne koje stoje oko 2200 eura. U Rijeci su gotovo 1000 eura jefintije, ali zato cijena grobnica ovisi o nizu faktora, javlja Dnevnik Nove TV.

"Cijene novih potpuno uređenih grobnih mjesta s nadgrobnim spomenikom, vazom i feralom s uključenim PDV-om kreću se od 4610 eura za jednostruku nišu, 7190 eura za obiteljski grob s dva ukopna mjesta te 10 110 eura za zidanu grobnicu s tri ukopna mjesta", poručili su iz Komunalnog društva Kozala.

"Proračunom Grada Splita osiguran je otkup zemljišta za proširenje groblja u Stobreču i Srinjinama, a planira se proširenje Lovrinca za 450 mjesta. Slatine su dobile 60 i to je smjer kojim idemo", kazala je splitska dogradonačelnica Matea Dorčić.

Cijena grobnog mjesta na kraju će ovisiti o mogućnostima, ali i željama. U Zagrebu nema zakupa prije smrti. "Što se tiče cijena, naša najpovljnija cijena je 265 eura, a ovisno o lokacijama, veličinama i opremljenosti ide na gore. Najskuplji je Mirogoj oko 4000 eura", poručila je Dubravka Grubišić iz Zagrebačkog holdinga.

Problema nema u Osijeku. Tamo raspolažu s dovoljnom količinom slobodnih grobnih mjesta te nema poteškoća s kapacitetima za ukop pokojnika ni za smještaj urni.