Nije dobro, a bliži se Mundial: Vuškovićevo koljeno u lošijem stanju nego što se mislilo

Situacija s Lukom Vuškovićem zabrinjavajuća je, a kako prenose njemački mediji, stanje njegova desnog koljena ozbiljnije je nego što se prvotno procjenjivalo. Mladi hrvatski stoper već gotovo dva tjedna ne trenira s momčadi, a povratak na teren i dalje je potpuno neizvjestan.

Prema informacijama koje donose njemački sportski portali bliski HSV-u, Vušković nakon ozljede zadobivene 7. travnja na treningu još uvijek nije započeo ni individualni rad na travnjaku. Takav razvoj situacije dodatno je pojačao zabrinutost u klubu, ali i među navijačima.

HSV bez njega potpuno druga momčad

Njemački mediji posebno ističu koliko je njegov izostanak pogodio momčad. Dok je Vušković bio standardan u obrani, HSV je primao minimalan broj pogodaka i djelovao izuzetno stabilno u zadnjoj liniji.

U tom razdoblju, kako navode njemački izvori, obrana HSV-a bila je među čvršćima u ligi, no nakon njegove ozljede uslijedio je nagli pad forme. U posljednje dvije utakmice klub je primio čak sedam pogodaka, što jasno pokazuje koliko nedostaje mladi hrvatski reprezentativac.

Njemački novinari ističu da se njegova važnost ne ogleda samo u obrambenim reakcijama, već i u organizaciji igre i sigurnosti koju donosi ostatku momčadi.

Povratak neizvjestan, zabrinutost raste

Iako je Vušković bio uz momčad na gostovanju, njemački mediji naglašavaju da to nije znak skorog povratka na teren. Naprotiv, procjene su da neće biti spreman ni za sljedeće utakmice, uključujući i nadolazeći susret protiv Hoffenheima.

U HSV-u se, prema pisanju njemačkih izvora, nadaju da ozljeda neće zahtijevati dugotrajnu pauzu, no zasad nema konkretnih rokova povratka.

Problemi se gomilaju

Njemački mediji upozoravaju i na dodatne probleme u momčadi. Nekoliko igrača također se muči s ozljedama, dok će jedan od važnijih članova ekipe propustiti sljedeći susret zbog suspenzije.

Sve to dodatno otežava situaciju kluba koji se, bez Vuškovića, našao u osjetnoj rezultatskoj krizi.

Fokus i na reprezentaciju

S obzirom na to da se bliže reprezentativne obveze i veliko natjecanje, njemački mediji sve češće spominju i mogući utjecaj ove ozljede na Vuškovićev status u reprezentaciji.

Za sada je jasno tek jedno – njegov povratak na teren neće biti brz, a razvoj situacije s koljenom pažljivo se prati i u Njemačkoj i u Hrvatskoj.