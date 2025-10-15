"Nigdje, niotkuda": Tko je sve stigao u splitski HNK? Donosimo vam prizore – evo što smo snimili

Splitsko Hrvatsko narodno kazalište u srijedu je bilo mjesto posebnog kulturnog događaja – premijere predstave "Nigdje, niotkuda", nastale prema romanu Bekima Sejranovića, jednog od najvažnijih hrvatskih književnih glasova 21. stoljeća. Tko je sve stigao pogledati predstavu te kakvo je ozračje vladalo pred početak izvedbe, pogledajte u galeriji naše fotoreporterke Mije Milković.

Roman koji obilježava generaciju

"Nigdje, niotkuda" roman je koji se od objave smatra jednim od ključnih djela suvremene hrvatske književnosti. Sejranović ga je napisao u autobiografskom ključu, a kritika ga često svrstava uz bok velikim europskim autofikcionalnim autorima poput Karla Ovea Knausgårda, Édouarda Louisa, Annie Ernaux i Bernardine Evaristo.

Radnja prati autorov životni put – od djetinjstva u Brčkom, preko srednjoškolskih dana u Rijeci, do odlaska u Norvešku, gdje se posvetio prevođenju i predavačkom radu. Rijeka nije samo kulisa, već i jedan od glavnih likova djela: grad alternativne scene osamdesetih godina, kojemu je Sejranović pripadao i koji je obilježio njegov stvaralački put.

Sam naslov romana parafraza je pjesme kultne riječke grupe Let 3, a upravo s njima redatelj Ivica Buljan ostvario je niz značajnih suradnji.

Kreativni tim

Predstavu potpisuje redatelj Ivica Buljan, dok adaptaciju potpisuje pisac Goran Vojnović. Scenograf je Aleksandar Denić, za kostime se pobrinula Ana Savić-Gecan uz pomoć Hane Tavčar, dok je autor glazbe Mitja Vrhovnik Smrekar. Dizajn svjetla potpisuje kolektiv Sonda Trinajst, a video projekcije Toni Soprano Meneglejte.

U predstavi se koriste i obrade pjesama "Niotkuda" grupe Let 3 te "Javna kupatila" legendarne riječke grupe Paraf.

Glumačka postava

Sejranovića u različitim životnim razdobljima tumače Leon Lučev i Tarik Žižak, dok su uz njih na sceni i brojna poznata imena: Aleksandra Stojaković Olenjuk, Romina Tonković, Petar Baljak, Jelena Lopatić, Deni Sanković, Ana Marija Brđanović, Nives Ivanković, Damir Orlić, Dražen Mikulić, Nika Grbelja te Zoran Prodanović Prlja.

Posebnu težinu predstavi daje višeslojna podjela u tri cjeline – Brčko, Rijeka i Otok S. – koje prate autorov životni put i formiranje identiteta.

Premijerna izvedba okupila je brojne uzvanike iz kulturnog i društvenog života Splita i Hrvatske. Fotoreporterka Mija Milković zabilježila je tko je sve stigao na splitsku premijeru i kako je izgledala atmosfera pred samo podizanje zastora – fotografije donosimo u priloženoj galeriji iznad...