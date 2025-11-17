Nicolier posmrtno dobio hrvatsko državljansto, dobila ga je i njegova majka

Majka poginulog vukovarskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, Lyliane Fournier, dobila je hrvatsko državljanstvo. I Nicolier ga je dobio posmrtno. Vijest je objavio hrvatski premijer Andrej Plenković na platformi X.

„Danas smo u znak zahvalnosti posmrtno dodijelili hrvatsko državljanstvo heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru, ubijenom na Ovčari, te njegovoj majci Lyliane Fournier, koja živi u Hrvatskoj. Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše zajedničko sjećanje i identitet“, poručio je premijer.

Jean-Michel Nicolier bio je jedan od stranih dragovoljaca koji su se pridružili obrani Hrvatske 1991. godine. Zarobljen je nakon pada Vukovara te ubijen na Ovčari. Njegova majka desetljećima je sudjelovala u komemoracijama i nastojanjima da se rasvijetli sudbina njezina sina, postavši simbol predanosti i trajnog sjećanja.

Dodjelom državljanstva odano je priznanje i zahvalnost za njezin doprinos očuvanju istine o Vukovaru te za dugogodišnju povezanost s Hrvatskom.

