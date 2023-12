"NI OPROSTITI NI ZABORAVITI" U SPLITU Ne propustite prikazivanje filma u kojem hrvatski branitelji govore o mučenjima u srpskim logorima

Ogranak Matice hrvatske u Splitu i Udruga veterana Domovinskog rata (UVDR) 114. brigade Hrvatske vojske organiziraju prikazivanje dokumentarnog filma redatelja Jakova Sedlara „Ni oprostiti ni zaboraviti” u kojem hrvatski branitelji govore o mučenjima u srpskim logorima.

Projekcija filma bit će 12. prosinca 2023. u 18 sati u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, Zrinsko – Frankopanska 19. Tom se projekcijom obilježava i 24. godišnjica smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

U pauzi između putovanja sa svojim filmovima po svijetu, u Split na projekciju dolazi i sam autor i redatelj ovog potresnog dokumentarca .

– Uvijek me posebno vesele projekcije mojih filmova u Splitu. Možda i zato, jer svaki čovjek ima primjedbe na gotovo svaki dio svoga života, osim na djetinjstvo, a ja sam upravo taj dio života proveo u našem jedinstvenom i sasvim osebujnom gradu. Drago mi je u publici vidjeti mnoge drage ljude koje susretnem samo na takvim događanjima, tako da sam zahvalan Matici Hrvatskoj na organizaciji ove projekcije - poručio je Sedlar.

Sam film nastajao je oko dvije godine i to iz želje da se neke stvari ne zaborave, da se za koju godinu ne bi reklo kako tih logora nije uopće bilo, jer dokaza nema. I stvarno, prema pričanju nekih koji su odlazili u Mitrovicu i Stajićevo, ta mjesta stradanja preko 30.000 hrvatskih ljudi vise ne postoje kao nekadašnja mučilišta nevinih Hrvatica i Hrvata.

Ogroman broj naših ljudi prošao je užasne situacije u tim mučilištima koji su napravljeni po uzoru na nacističke logore. Žalosno je da se tek sada, nakon više od 30 godina, po prvi put pojavljuju kompletni iskazi žrtava bolesnog velikosrpskog nastojanja da se istrijebi cijeli jedan narod.

Nije mi bilo lako slušati jezive detalje priča žrtava jedne bolesne politike, ali mogu zamisliti koliko je bilo teško tim ljudima vratiti se u to vrijeme i pričati o svemu sto su prošli. Beskrajno sam im zahvalan na hrabrosti što s javnošću dijele nešto sto bi najradije zaboravili.

Splitska projekcija održava se nakon one u Borovu naselju, Petrinji, Chicagu, New Yorku… a prije Zagreba, Dubrovnika, Osijeka, Rijeke, Melbournea, Sydneya…Film nije zadnje što radim na ovu temu, no o tim detaljima po prvi put ću nešto više reći upravo u Splitu – kazao je proslavljeni hrvatski redatelj Jakov Sedlar.