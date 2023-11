NEŽELJENI POLJUBAC KOJI JE OBIŠAO SVIJET Grlić Radman komentira: "Ne znam u čemu je bio problem"

Gordan Grlić Radman završio je na BBC-ju nakon što je pokušao poljubiti njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock, što je ona izbjegla, prenosi Index.

Podsjetimo, Grlić Radman je prilikom slikanja na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u Berlinu krenuo u pokušaj poljupca njemačke šefice diplomacije Annalene Baerbock, na što se ona izmaknula. Izgledala je prilično zbunjeno i nastavila je gledati prema kamerama dok se Grlić Radman samo smješkao.

BBC piše da je Grlićev neugodni poljubac izazvao kontroverzu te da ga je kritiziralo više medija i aktivistkinja. Navode Radu Borić, aktivistkinju za ženska prava, koja je ovo nazvala "krajnje neprimjerenim".

Grlić Radman: "Ne znam u čemu je bio problem"

Grlić Radman je rekao da je to možda bio neki nezgodni trenutak i zapitao se kako je to netko snimio.

"Možda je bio to neki nezgodni trenutak. Mi ministri se kao kolegice i kolege uvijek srdačno pozdravimo. Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na family photo. Ja ne znam kako je to netko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo", rekao je.

Na pitanje je li mu zamjerila, hrvatski šef diplomacije je rekao da ne zna u čemu je bio problem.

"Ne znam u čemu je bio problem. Nisam to vidio, nisam bio svjestan. Mi se uvijek srdačno pozdravimo. To je jedan srdačan ljudski pristup kolegici... I kolegi...", rekao je Grlić Radman.

Annalena Baerbock dosad nije ništa komentirala. O ovakvom ponašanju ministra poslali smo upit vladi Andreja Plenkovića i Ministarstvu vanjskih poslova, no odgovore nismo dobili. Ipak, Grlić Radman je sazvao presicu.