NEŽELJENI INCIDENT NA PLOKITAMA "Treba sam malo više imati i u glavi i u nogama. Žalosno je..."

U posljednje vrijeme, često se može primijetiti problem lomljenja stakla prilikom odvoza stare stolarije grajferom. Ovaj neželjeni incident dogodio se sada i na Plokitama.

"Često prilikom odvoza stare stolarije grajferom, dolazi do lomljenja stakla, a poneki građani odlažu i staklene plohe pokraj spremnika, a onda to netko neodgovoran to razbije.

Žalosno je što je što u blizini ove dvije lokacije spremnika na slikama postoji staklarija koja ima i poseban spremnik za svoje staklo, a udaljena je kojih pedesetak metara. Treba samo malo više imati i u glavi i u nogama", poručuje građanin s Plokita.

