Ugarković: "Projekt 'uništimo izvornu hrvatsku baštinu' odvija se uz blagoslov svih nas, i nećemo stati dok ga ne dovršimo"

Iako Hrvatska bilježi novu rekordnu turističku sezonu po broju posjetitelja, sve je više onih koji u tim brojkama ne vide razlog za slavlje. Među njima je i morski biolog i gradski vijećnik u Gradskom vijeću s liste Centra Pero Ugraković, koji u objavi na društvenim mrežama upozorava na ozbiljne posljedice i devastacije prirodne baštine.

„Jedan od najvećih razloga zašto se ne radujem rekordnim sezonama objašnjen je u odličnom članku Vedrana Simičevića, posebno u dijelu o istraživanju Milvana Arka Pijevca, za koje javnost gotovo ništa ne zna“, piše Ugraković. „Studije i elaborati koji bi trebali štititi okoliš najčešće služe samo da se zadovolji forma – a 'biolog' koji ih potpisuje naplati račun investitoru.“

Hrvatska bez autentične baštine

Ugraković smatra da je Hrvatska, pod teretom masovnog turizma, pretjerane izgradnje i prodaje neautentičnih sadržaja, izgubila dobar dio svoje prirodne i kulturne baštine.

„Turistifikacija nam je donijela kratkoročni rast i zapošljavanje, ali dugoročno nismo učinili ništa da taj novac usmjerimo u povećanje produktivnosti, znanja, tehnologije ili kapitala“, upozorava.

Po njegovim riječima, sadašnji model turizma održiv je samo kroz povećanje cijena i daljnje uništavanje prirodnih resursa. „Nemamo pet Modrih špilja ni pet Krka. Skrivenih uvala više nema – sve su postale parkirališta za automobile stranih registracija, a prirodna obala pretvara se u neprekidni niz apartmanskih naselja i umjetnih plaža od Prevlake do Savudrije.“

„Uništimo izvornu hrvatsku baštinu“

„Projekt ‘uništimo izvornu hrvatsku baštinu’ odvija se uz blagoslov svih nas“, piše Ugraković, dodajući da društvo kao cjelina sudjeluje u tom procesu. „Nećemo stati dok ga ne dovršimo, jer svi žele živjeti isključivo od prodaje usluga.“

Beživotni bazen umjesto mora

Kao stručnjak koji je, kako kaže, „život posvetio istraživanju života Jadranskog mora“, Ugraković ističe da malo tko u potpunosti razumije razmjere devastacije. „Jedinstveno i bogato more pretvorili smo u beživotni bazen za kupanje turista.“

U pozadini svega, dodaje, leži nedostatak edukacije i svijesti o važnosti očuvanja morskog ekosustava. „Čak i naš svit more gleda samo kao lijep ambijent i mjesto za ribolov, bez svijesti o njegovoj bioraznolikosti. Ako ljudi ne vide dalje od toga – neće ni političari.“

Ugrakovićeva objava odjeknula je društvenim mrežama kao gorki podsjetnik da rekordne brojke u turizmu ne znače nužno i uspjeh, osobito ako se račun naplaćuje – prirodi.