Nezavisna lista Ante Mamut - Batina: "Vodoopskrba Drvenika godinama je zapinjala, a problem i dalje nije riješen"

Prema objavi Nezavisne liste Ante Mamut - Batina, u Hrvatskim vodama jučer je održan sastanak o vodoopskrbi Drvenika, jednom od dugotrajnijih infrastrukturnih pitanja na ovom području. Na sastanku su, uz predstavnike Općine Marina, sudjelovali i dožupan Ante Šošić, Irina Putica iz Hrvatskih voda te Ivica Perić i Adela Gizdić, predstavnici Vodovoda i kanalizacije Split.

Iako su, kako navode iz Nezavisne liste, prethodno bila dogovorena čak tri sastanka u Marini, susret je na kraju održan u Splitu. U ime Općine Marina nazočili su načelnik Ante Mamut, pročelnik Roko Matijaš, Davor Radić, bivši predsjednik i sadašnji potpredsjednik Općinskog vijeća, te prof. dr. sc. Mate Dabro, savjetnik načelnika za energetiku. Bože Jerković, savjetnik načelnika za financije, bio je opravdano odsutan zbog promjene termina sastanka.

Kritika prema Trogiru: "Još uvijek nemamo kvalitetnu vodu u svim mjestima"

U objavi Nezavisne liste Ante Mamut - Batina posebno je naglašeno nezadovoljstvo izostankom predstavnika Grada Trogira, na čijem se području nalaze Drvenik Mali i Drvenik Veliki. U poruci upućenoj gradonačelniku Trogira, načelnik Marina poručio je: "Dragi kolega, izvor Krke nije na Voluji, a da bi voda došla do tamo naši su mještani godinama izdvajali iz proračuna."

Dodao je i kako problem još nije riješen unatoč brojnim pokušajima dogovora. "Još uvijek nemamo kvalitetnu vodu u svim mjestima, a odradili smo stotine sastanaka da realiziramo ovaj projekt, a koji je vama od početka izgleda nebitan."

U istoj objavi navodi se i oštra politička poruka: "Nastupate sa pozicija političke sile, a Marinski čovik je davno rekao ne takvoj politici."

Nezavisna lista Ante Mamut - Batina u objavi je kronološki podsjetila na ključne trenutke koji su, prema njihovom tumačenju, obilježili pitanje vodoopskrbe Drvenika. Tako se navodi da je 2010. godine Damir Rilje poručio: "Neka Marina radi, mi ćemo gradit desalinizator."

Za 2014. godinu navodi se izjava Ante Stipčića: "Daleko smo mi od te realizacije, imamo vodonosce."

U objavi se ističe i da je 2018. godine Ante Bilić ocijenio: "To je problem Vodovoda Split."

Prema tvrdnjama iz objave, 2019. godine Ante Bilić i župan Blaženko Boban odbili su sufinancirati magistralni cjevovod Supljak - Kanica - Sevid s po milijun kuna. Nadalje, navodi se kako je 2024. godine ishođena dozvola na području Općine Marina bez njezine suglasnosti, dok je 2026. godine potpisan ugovor o radovima bez rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Poruka mještanima: "Sad znate sve"

Na kraju objave Nezavisna lista Ante Mamut - Batina obratila se i stanovnicima Drvenika te okolnih mjesta, poručivši: "Mještani Drvenika i dragi susidi, sad znate sve."

Time su još jednom otvorena pitanja odgovornosti, suradnje među jedinicama lokalne samouprave i dinamike realizacije projekta koji je za stanovnike Drvenika od ključne važnosti. Vodoopskrba tako i dalje ostaje tema od iznimne važnosti za svakodnevni život mještana, ali i ozbiljan politički i infrastrukturni izazov za sve uključene strane.